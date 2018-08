Formosa Sub 16 entre Ellas con pasaje a Mardel

El Provincial de los Juegos Evita en Fútbol 7 femenino sub 16 quedó en manos del equipo de Formosa, Las Rebeldes. Vencieron en la final a Tatané por 4 a 0 y así ganaron el derecho a participar en la instancia Nacional en Mar del Plata. En las canchas de la UNaF se realizó este Provincial de la categoría sub 16 para el Fútbol 7 femenino con una muy buena cantidad de participantes que estuvieron distribuidos en cuatro zonas para desarrollar el torneo en dos canchas del pedio universitario. En la zona A compitieron Formosa, Villa 213 y Lugones. En la B: Laguna Blanca, Tatané y Los Chiriguanos. En la C: Ingeniero Juárez, Vaca Perdida y El Chorro. En la D: Subteniente Perín, Misión Tacaaglé y Posta Cambio Zalazar. Luego de la fase de grupos que se disputó a lo largo del viernes, en la mañana del sábado llegó el momento decisivo para el torneo. Así la jornada arrancó con las semifinales donde Formosa se hizo camino a la final venciendo a Ingeniero Juárez por 4 a 1. En tanto, en el otro cruce, Tatané lo definió a su favor cerca del final sobre Subteniente Perín para un 1 a 0. Llegó la final que mostraba a Formosa como favorito por la autoridad que había mostrado para ganar sus encuentros en todo el torneo. Y ratificó esto ganando por 4 a 0 el encuentro sobre Tatané consiguiendo ventaja mínima en el primer tiempo y siendo contundente en el segundo donde anotó tres goles para que no queden dudas. El elenco de Formosa -Las Rebeldes- que se quedó con el campeonato y la clasificación a la Final Nacional de Mar del Plata tuvo estas jugadoras: Estefanía Palomar, Marina Barreto, Silvana Ibarra, Milagros Ortellado, Iara Reyes, Alejandra Delgado, Celeste Merlo, Celena Aquino, Luz Cáceres y Yamila Delgado. Por Tatané se desempeñaron: Diana Brauvano, Rocío González, Belén Abalos, Marta Olivera, Rafaela Rojas, María Florencia Ramírez, Yohana Pujol, María Yohana Davis, Milagros García y Luisa Vázquez.