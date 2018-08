Laguna y El Colorado en tiro

Los Juegos Evita tuvieron su Provincial de tiro para definir el equipo que irá a Mar del Plata. Los ganadores son de Laguna Blanca y El Colorado. En el Tiro Federal Formosa se realizó el Provincial de tiro con aire comprimido de los Juegos Evita para definir los planteles en las categorías sub 14 y sub 16. La noticia fue que todos los clasificados son del interior de la provincia con superioridad de los chicos de Laguna Blanca que ganaron siete de los ocho lugares en juego. El restante fue de El Colorado. Enorme satisfacción para la gente de Laguna que dejó en claro que vienen trabajando con dedicación para que sus chicos puedan sobresalir y, en este caso, transformarse en representantes de la provincia. Estos son los ganadores: Sub 14: Femenino: Anabel Lafuentes de Laguna Blanca y Bárbara Arrúa de Laguna Blanca. Masculino: Edgar Quintana de Laguna Blanca y Luis Salcedo de Laguna Blanca. Sub 16: Femenino: Lourdes Gorostegui de El Colorado y Lourdes Almirón de El Colorado. Masculino: Sebastián Noria de Laguna Blanca y Lucas Garay de Laguna Blanca. Viajarán con la delegación los profesores Beatriz Martínez de El Colorado y Darío Coronel de Laguna Blanca.