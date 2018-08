El hockey coronó campeones y campoenas

Los equipos que representarán a la provincia en los Juegos Nacionales Evita quedaron definidos con la disputa de los cuatro Provinciales. Tres de ellos fueron ganados por Formosa, con los elencos de Hymcaya –masculino sub 14 y sub 16 y femenino sub 16-; y el restante fue para Pirané –femenino sub 14-.

Fueron cuatro torneos en uno para el hockey ya que esa es la cantidad de categorías que tienen lugar en los Juegos Evita. Tanto en femenino como en masculino para sub 14 y sub 16 que se cerraron en la jornada de ayer –a decir verdad el masculino sub 14 ya estaba resuelto el martes- en el complejo de La Recova ya que por la lluvia que cayó el martes se debió cambiar el escenario que inicialmente fue la cancha de Aguará. Repasando lo que dejó cada uno de los Provinciales hay que decir que en femenino, en la categoría sub 14, se dio la única definición por penales de la competencia. Pero antes de esos se jugó la instancia de grupos para llegar a las semifinales donde Pirané avanzó al juego decisivo al superar a General Belgrano por 2 a 0. En la otra llave, Formosa –Aguará- le ganaba a Las lomitas por 5 a 0 y también estaba en la recta final. El juego por el título y el pasaje a Mar del Plata no tuvo goles en el tiempo reglamentario. Así el 0 a 0 entre Formosa y Pirané necesitó de los penales donde, en una prolongada definición, Pirané se quedó con el triunfo por 2 a 1. Las campeonas de Pirané fueron Cinthia Quiñonez, Carla Cabas, Shirley Ortiz, Noelia Benítez, Aylen Chaparro y Luana López. En sub 16 femenino, la instancia de semifinales permitió avanzar a Formosa -Hymcaya- que venció a General Belgrano por 4 a 1, y a Pirané quien superó a Clorinda por 2 a 0. El partido final quedó en manos de Formosa por 2 a 1 y así ganaba el derecho de ir a Mar del Plata. Las campeonas de Hymcaya fueron Martina Vergara, Luciana Bobadilla, Tatiana Rojas, Agostina Benítez, Casandra Villalba, Daniela Ayala, Tania Giménez, Magalí Guarié, Nazarena Gill y Valentina Zamorello. En la rama masculina la sub 14 tuvo tres equipos en competencia. Jugaron todos contra todos, por puntos, para resolver las posiciones y el mejor fue Formosa –Hymcaya-. En la segunda ubicación quedó Naick Neck y tercro fue Clorinda. Los campeones sub 14 de Formosa –Hymcaya- fueron Leandro Giménez, Pablo Ríos, Diego Sánchez, Valentín Santander, Joaquín Gon, Agustín Rolón y Maximiliano Ruiz Díaz. Por último, en sub 16 masculino, Formosa –Hymcaya- se metió en la final al vencer a Pirané por 5 a 1 y Belgrano también llegó a esa instancia al derrotar a Clorinda por 2 a 0. El juego por el título fue para Formosa por 3 a 2 sobre Belgrano. Estos fueron los campeones sub 16 de Formosa –Hymcaya-: Jorge Rivarola, Yonathan Benítez, Néstor Benítez, Joaquín Vallejos, Lucas Vallejos, Matías Torres, César Baez, Oscar Vallejo, Marcos Méndez y José Giménez.