Equipo listo el del Atletismo Sub 17

El atletismo convencional en la categoría sub 17 definió las 16 mujeres y los 16 varones que representarán a Formosa en la instancia Nacional de los Juegos Evita. Fueron dos días de competencias en la ciudad capital para que el atletismo lleve adelante las diferentes pruebas y así queden determinados los clasificados para Mar del Plata. Las pruebas fueron 10 metros, 100 metros con vallas, 295 metros con vallas, 800 metros, 3000 metros, 300 metros, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de martillo, salto en largo, 2000 metros marcha, salto triple y salto en alto. El equipo femenino quedó conformado de esta manera: Pamela Fernández de Subteniente Perín, Stefanía Díaz de Formosa, Brenda Díaz Almada de Fontana, Belén Rojas de Pirané, Karen Olmedo de Riacho He Hé, Ayelen Delfino de Estanislao del Campo, Ada Silva de Pirané, Aixa Kalyn de Estanislao del Campo, Agustina Fernández de Riacho He Hé, Karen Sosa de El Colorado, Ailen Guaymasé de Fontana, Agostina Clinchuk de El Colorado, Grisel Portillo de Estanislao del Campo. Celeste Rojas de Pirané, Nahiara Salinas de Pirané y Camila Pereira de Riacho He Hé. La entrenadora será Blanca Torres de Pirané. En tanto que el equipo masculino tiene estos 16 nombres y apellidos: Nahuel Gómez de Naickneck, Kevin Almirón de El Colorado, Fabio Ocampo de Subteniente Perín, Cristian Polichuck de Estanislao del Campo, Yonathan Méndez de Palo Santo, Benito Flores de Subteniente Perín, Franco Mora de Palo Santo, Daniel Ayala de El Colorado, Sebastián Ceballos de Pirané, Gonzalo Peña de Laguna Blanca, Armando Verón de Fontana, Marcos Ayala de Fontana, Nahuel Saucedo de Laishí, Alexander Avalos de Subteniente Perín, Pedro Almirón de Formosa y Nelson Ayala de Pilcomayo. El entrenador será Alejandro Martínez de Palo Santo.