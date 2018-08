De El Espinillo nuestros representantes en pesa

El levantamiento olímpico en la categoría sub 15 tuvo su torneo Provincial por los Juegos Evita donde dos chicos de El Espinillo se trasformaron en los representantes de Formosa.

Dentro de esta nueva semana de Finales Provinciales de los Juegos Evita, el levantamiento olímpico tuvo su competencia. Se realizó en el salón de conferencias del Polideportivo Cincuentenario y allí la delegación de El Espinillo se quedó con las dos plazas para participar de la instancia Nacional en Mar del Plata. Los dueños de esos lugares fueron Elías Centurión en la categoría hasta 69 kilos y Alberto Giménez en la de 77 kilos. El entrenador que los acompañará será Sergio Alvarenga, también de El Espinillo. Los Provinciales ya completaron su cuarta semana de finales y se vendrá la quinta que para la primera mitad tendrá sede en el interior de la provincia. Pirané va a recibir al básquet 3x3 en la categoría sub 16 tanto femenino como masculino. Desde el lunes comienza el traslado de las delegaciones para jugar entre martes y miércoles. En esas mismas fechas irá el boxeo y el patín artístico ambos en Formosa. Para la segunda mitad de la semana llegará el atletismo discapacidad en sub 14 y sub 16.