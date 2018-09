Se va armando el equipo de Discapacidad

El atletismo discapacidad de Formosa ya tiene dos de sus tres equipos para ir a la Final Nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata. Se realizó el Provincial en sub 14 y sub 16 y entonces ya hay nombres de clasificados en una disciplina que año a año cosecha medallas. En el Albergue Evita se realizó en la noche del viernes la premiación de estos dos Provinciales que se hicieron de manera simultánea. Compitieron en sub 14 y sub 16 con el objetivo de definir, en cada una de las categorías, los clasificados para viajar al Nacional en Mar del Plata. Estos fueron los clasificados: Sub 16: Intelectual: Braian Ledesma EPES Nº1 de El Colorado; Alejandro Villalba Especial Nº 21 de General Güemes y Bárbara Carrizo EPEP Nº 18 de Tatané. PC: Enrique Martínez EPES Nº 68 de Formosa, Milagros Vallejos Elefante Azul de Palo Santo y Luz Sánchez de EPES Nº 29 de Tacaaglé. Motor: Sebastián Contreras de EPET Nº 1 de El Colorado, Marcos Giménez de Posta Cambio Zalazar y María Rodríguez de Elefante Azul de Palo Santo. Ciegos y disminuidos visuales: Lucas González de EPET Nº 1 de El Colorado, Paula Peña de Especial Nº 17 de Ingeniero Juárez y Cintia Torales de Intégrame de Clorinda. Profesores: Angélica Zorrilla de Tatané, Ninfa Giménez de Formosa, Carolina Lozina de Clorinda, Daniel Pablo de Palo Santo, Martín Bordón de Formosa y Oscar Ziterkopf. El equipo de Sub 14 quedó así: Intelectuales: Facundo Villalba de Especial Nº 21 de General Güemes, Justo López de EPEP Nº 489 de Tacaaglé y Gimena Riveros de EPE Nº 182 de Tatané. PC: Bárbara Molina de Especial Nº 2 de Clorinda y Victoria Vergara de Municipal de Laguna Blanca. Motor: Valentino Cardozo de EPES Nº 99 de Formosa, Carlos Carril de EPET Nº 1 de El Colorado y Carolina Maciel de EPES Nº 60 de Formosa. Ciegos y disminuidos visuales: Salvador Quintana de EPES Nº 67 de Formosa, Maximiliano Moreno de EPES Nº 42 de Formosa y Severiana Gallardo Especial Nº 17 de Ingeniero Juárez. Profesores: Sebastián Klein Especial 21 de Güemes, Cristian Lotto EPEP Nº 489 de Tacaaglé, Luis Jara de Especial Nº 2 de Clorinda, Oscar Fernández de Especial Nº 8 de Laguna Blanca, Blanca Torres de EPET Nº 1 de El Colorado, Elizabet Rojas de EPES Nº 60 de Formosa, Isabel falcón de EPES Nª 42 de Formosa y Cintia Ovelar de Especial Nº 17 de Ingeniero Juárez.