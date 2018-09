El juego ciencia tiene sus clasificados

Los Juegos Evita tuvieron su Provincial de ajedrez que clasificó un total de once deportistas para la instancia Nacional. El juego ciencia tiene dos categorías en estos Juegos Evita y para cada una se armó un equipo. Por un lado la sub 14 y por el otro la sub 16 con diferentes cantidad de integrantes cada una. La competencia se desarrolló a lo largo de la jornada del martes en los salones del Albergue Evita con participación de delegaciones de diferentes puntos de la provincia. A la hora de la premiación, con los resultados puestos, los equipos que se conformaron dejaron ver un marcado reparto en relación al lugar de origen de los chicos. Formosa, Laguna Blanca, Ibarreta, Riacho He Hé y Pozo del Tigre fueron los puntos de la provincia que lograron clasificar a sus chicos para el equipo de la provincia. El detalle de los clasificados es el siguiente: Sub 14: Franco Alonso Rojas de Formosa, Facundo Schneider de Formosa, Nelson Delvalle de Laguna Blanca, Pablo Valdez de Ibarreta, Milena Seminara de Riacho He Hé y Milagros Barrientos de Riacho He Hé. Delegada, Cesarina Vera de Riacho He Hé. Sub 16: Lucas Krondrachuk de Ibarreta, Alan Penayo de Formosa, Tomáss Vera de Laguna Blanca, Leyla Wuest de Pozo del Tigre y Silvia Delvalle de Laguna Blanca. Delegado, Jorge Fleitas.