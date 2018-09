Gimnastas a Mardel

La gimnasia artística y rítmica definió los cuatro equipos que irán a Mar del Plata a la Final Nacional de los Juegos Evita. Todo fue en una emotiva jornada que se hizo en el estadio Centenario y que contó con el acompañamiento de las chicas que fueron campeonas nacionales hace dos años. En esta oportunidad, la premiación contó con invitadas de lujo. Tres de las chicas que en los Juegos Evita 2016 representaron a Formosa en Mar del Plata y se llevaron la medalla de oro ante todo el país. Así el cierre se inundó de emotividad donde no faltaron las lágrimas de las que no pudieron hacer su sueño realidad y también de las que se llevaron el boleto a la cita Nacional. En gimnasia rítmica, en Sub 12, el primer puesto fue para Gimnasio Equilibrio de Las Lomitas. El equipo lo formaron Brianna Hrvatín, Mía Vardich, Agustina Kap Wande, Liz Santillán y Ghianella Trachta. En sub 14 también el premio mayor fue para Gimnasio Equilibrio de Las Lomitas. Las integrantes son Marianela Abalole, Ailén Meza, Juliette Villalva, Fátima Torres y Juana López Hourcade. En gimnasia artística, en masculino, los ganadores fueron los chicos de Formo Gym. Formaron parte Joaquín Acosta Dellagnolo y Sebastián Tokatczuk. Mientras que en femenino el primer puesto fue para Club de Niños A. Las ganadoras fueron Luana Armoa, Abril Enrique, Gianella Salas y Jimena Fretes. En el segundo lugar quedó Clorinda y tercero Formo Gym.