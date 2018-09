Tigre se quedó con todo el handbol Evita

El handbol sub 14 de los Juegos Evita fue propiedad exclusiva de Pozo del Tigre. Sus equipos, en femenino y masculino, se quedaron con la instancia Provincial y de esta manera serán los representantes de Formosa en la cita Nacional de Mar del Plata. En la rama femenina, Pozo del Tigre clasificó a la final luego de vencer a General Güemes por 20 a 10. En la otra llave avanzó Formosa superando a Villa 213 por 10 a 7. La final entre tigrenses y capitalinas se puso muy rápido a favor de las chicas del interior de la provincia que ganaban 8 a 1 al final del primer tiempo. No pudo encontrar la manera Formosa de equilibrar el trámite en el segundo tiempo donde de nuevo Pozo del Tigre mostró su superioridad para quedarse con el resultado final por 14 a 2. Las chicas de Pozo del Tigre, campeonas del torneo, fueron Camila Roda, Rosario Lobo, Tatiana Gómez, Cintia Gómez, Milagros Argañaraz, Laura Orquera, Ana Godoy, Selene Romero, Marlene Paniagua, Julieta Argañaraz, Melisa Vargas y Milagros Palma. El equipo de Formosa de Club de Niños jugó con Agostina Romero, Fernanda Ríos, María Mongelós, Delfina Sosa, Paula Palacio, Fiorella Torres, Virginia Serrano, Paula Nuñez y Lucía Molina. En masculino hubo una historia similar con relación a la supremacía, en este caso de los varones de Pozo del Tigre. En la instancia de semifinales Villa 213 dejó en el camino a Laguna Blanca al vencerlo por 12 a 8. En el otro enfrentamiento, Pozo del Tigre superaba a Pastoril por 18 a 8. El encuentro final entre Pozo del Tigre y Villa 213 también mostró la tendencia del juego muy rápido. Tigre fue sumando en el arco de enfrente, cuidando muy bien el suyo y entonces, al final de la primera mitad ya estaba 9 a 0 arriba. La otra fracción del encuentro prácticamente fue igual. Se dio el resultado parcial de 9 a 1 para los pozotigrenses que así armaron un amplio 18 a 1 para que la jornada final de este handbol sub 14 sea exclusiva de ellos. Los campeones de Pozo del Tigre fueron Agustín Segundo, Marcelo Tobada, Fabricio Verza, Fernando Luján, Matías Bauza, Sergio Bañagasta, Iván Duarte, Rodolfo Godoy, Víctor Maldonado, Walter Montes, Ever Romero y Fabricio Sotelo. Los chicos de Villa 213 que jugaron la final fueron: Jorge Paniagua, Luis Blas, Jorge Romero, Armando Valdéz, Enzo Candia, Fabricio Ojeda, Alejandro Zayas, Santiago Salinas, Juan Céspedes, Alejandro López, Fernando Solís y José Giménez.