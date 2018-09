Tigre se suma a las clasificadas

El básquet femenino en sub 17 tuvo su Provincial de los Juegos Evita donde Pozo del Tigre se coronó como campeón. El torneo se desarrolló en el estadio Centenario en la modalidad de cinco contra cinco con las chicas de Pozo del Tigre obteniendo el pasaje a Mar del Plata al vencer en la final a Pirané por 64 a 19. Hubo un marcado dominio de Tigre que sumó un nuevo equipo a la delegación que tendrá Formosa en Mar del Plata para la instancia Nacional ya que la semana pasada se había dado el gusto de obtener el primer lugar en handbol sub 14 tanto en masculino como en femenino.



En este encuentro final con las chicas de Pirané, Tigre manejó las acciones desde el inicio logrando sacar diferencias en cada uno de los cuartos para no correr ningún riesgo en las cifras. El equipo campeón de Tigre lo formaron Damaris Valdez, Deira Balderrama, Brenda Vega, Ruth Palomo, Anahí Peralta, Lourdes Quiroga, Paola Tolaba, Celena Robles, Belén Roda y Micaela Sajama.