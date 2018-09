El atletismo contra todo pronóstico

A pesar de las malas condiciones del tiempo, con una lluvia casi constante, el atletismo sub 14 de los Juegos Evita tuvo su torneo Provincial para clasificar a los chicos que irán a Mar del Plata a la instancia Nacional. Una competencia bien compleja fue la que tuvieron que afrontar los chicos de los diferentes puntos de la provincia que vinieron a la capital para participar de este nuevo Provincial de los Juegos Evita. Cada uno en sus pagos tuvo su preparación en condiciones diferentes en cada rincón de la provincia y se encontraron, en esta Final Provincial, con más complicaciones de las naturales, esas relacionadas a la competencia. Es que la lluvia no dio tregua durante las dos jornadas del torneo impidiendo, primero, utilizar el campo del Centro Provincial de Educación Física Nº 1; y obligando, segundo, a mudarse al Polideportivo Cincuentenario donde hubo que hacer la correspondiente adaptación para poder cumplir con las pruebas. En definitiva, como marcaron varios profesores durante el desarrollo del torneo, para todos fue toparse con la complicación, pero en definitiva competir en idénticas condiciones donde ahí si había que mostrar la mejor capacidad de adaptación para producir la más alta perfomance. Estos fueron los clasificados. Masculino: Axel Zárate de Fontana, Máximo Riveros de Pirané, Facundo Guzmán de Ibarreta, Kevin Figueredo de Formosa, Iván Salas de Palma Sola, Cástulo Ortiz de Riacho He Hé, Matías Galeano de Pirané, Javier Santillán de Estanislao del Campo, Martín Lezcano de Formosa, José Ceballos de Güemes, Marcos Verón de Formosa, Jorge Galeano de Formosa, Axel Ibarra de Laishí, Esteban Chávez de Fontana y Lucas Vega de El Colorado. Femenino: Bianca Salinas de Pirané, Priscila Torres de Pirané, Alexia Martínez de Formosa, Xiomara Benítez de Ibarreta, Marianella Palacios de Formosa, Florencia Báez de Formosa, Ailén Salina de Estanislao del Campo, Mariana Zárate de Formosa, Laila Penayo de Formosa, Araceli Benítez de Pirané, Julián Pintos de Pirané, Lucía Filipini de Riacho He Hé, Tatiana Márquez, Carla Villalba de Formosa y Florencia Lezcano.