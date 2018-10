Acuatlón con equipo

El Club Náutico fue el escenario principal para el Provincial de acuatlón que tenía dos categorías en disputa: sub 16 y sub 14. El objetivo era clasificar a dos atletas por rama en cada división para así formar el equipo de Formosa con ocho integrantes, más los dos entrenadores. La etapa de natación se debía cumplir en la pileta del Náutico para arrancar la prueba y luego había que salir del club con rumbo a la costanera para recorrer los metros de pedestrismo. Alta temperatura acompañó la mañana de competencia que fue inaugurada con las chicas de las sub 14 donde la ganadora fue Ingrid Pochadif de El Colorado. Siguieron los varones en la misma división con el primer puesto para Emiliano Leguizamón de Natalú. Ya en la segunda mitad de las pruebas de nuevo la escena fue para las mujeres con la sub 16 donde Nazarena Salinas de Natalú se quedó con el primer lugar, justamente una de las atletas que ya voló alto en Mar del Plata. Lo mismo se iba a dar en los varones con el éxito para Mauro González de Yaguareté, quien también volverá a la Ciudad Feliz para representar a Formosa. En definitiva, el equipo de ocho atletas y dos entrenadores quedó de la siguiente manera: Sub 16: Femenino: Nazarena Salinas de Natalú y Rocío Bóveda de Yaguareté. Masculino: Mauro González de Yaguareté y Alejandro Retamar de Yaguareté. Entrenador: Rodolfo Bóveda Sub 14: Femenino: Ingrid Pochadif de El Colorado y Victoria Corbalán de Náutico. Masculino: Emiliano Leguizamón de Natalú y Fernando Ocampo de Náutico. Entrenadora: Elizabeth Blume.