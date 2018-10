Formosa totalizó 49 medallas en Mardel

La delegación de Formosa en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata obtuvo dos medallas más en la última jornada. Thiago Parada fue oro en judo y Adolfo Pimienta plata en boxeo. Así ganaron un total de 43 medallas. 32 fueron obtenidas por los atletas de discapacidad y 11 llegaron desde las disciplinas convencionales con 2 preseas para el atletismo, boxeo, acuatlón, ciclismo y tenis de mesa y 1 para el judo.





El judo y el boxeo fueron los deportes donde sumó preseas en este final con la coincidencia que los dos chicos que se colgaron medallas son de Pirané. Uno de ellos fue Thiago Parada que ganó la medalla de oro en judo venciendo en la final a un rival de Córdoba. Fue un combate donde el chico de Pirané se encontró con varios fallos adversos con puntos no cobrados y mal anulados. Pero de igual manera sobrellevó la lucha y ganó el oro por sanción a su oponente. Claramente lo merecía y así tuvo su gran premio.

Había otro combate en la jornada final de Mar del Plata que tenía a un formoseño –como Parada, de Pirané- buscando el premio mayor en boxeo. Este era Adolfo Pimienta, boxeador en la categoría 57 kilos, que subió al ring, sabiendo que ya tenía una medalla pero soñando con la más brillante. No pudo ser porque fue derrotado en esa definición y así se quedó con la de plata en una notable producción.

Fue la segunda medalla para el boxeo ya que el día anterior había obtenido la suya Manuel Domínguez, oriundo de El Colorado, en la división 50 kilos. Fue de bronce y también hoy sábado, en las premiaciones, se pudo colgar su premio.

Este es el detalle de las 43 medallas ganadas por Formosa en esta edición 2018 de los Juegos Nacionales Evita, día por día: Día 1, 2 medallas: Moisés Durán, oro en ciclismo 500 metros prueba contrareloj. Jimena Riveros, bronce en 80 metros llanos, intelectuales.

Día 2, 13 medallas: Nazarena Salinas, oro en acuatlon sub 16. María Teresa Rodríguez, oro en motores, Sub 16, lanzamiento de bala. Carolina Maciel, oro, en Sub 14, motores en 80 metros. Valentino Cardozo, oro, en motores, sub 14, en 80 metros. Sebastián Contreras, oro, en Sub 16 en bala, motores. Milagros Vallejos, oro, PC, Sub 16, salto en largo. Fernando Carril, oro en 150 metros, motores, sub 14. Bárbara Molina, oro, PC sub, 150 metros. Victoria Vergara Bondaruk, plata, en 80 metros, PC sub14. Cintia Torales, plata en disminuidos visuales, en bala sub 16. Marcos Giménez, plata en motores sub 16 en salto en largo. Nahiara Salinas, bronce en hexatlon -pruebas combinadas- sub 17. Lucas González, bronce, en disminuidos visuales sub 16 en salto en largo.

Día 3, 12 medallas: Candela Ruiz, oro, motores sub 18, salto. Teresa Rodríguez, oro, en 80 metros, motores sub 16. Marcos Giménez, oro, motores sub 16, en 150 metros. Luz Milagros Sánchez, oro en 150 metros, PC sub 16. Javier Caballero, plata, PC, sub 18, salto. Cintia Torales, plata, 80 metros, disminuidos visuales sub 16. Milagros Vallejos, plata, sub 16, PC. Cecilia Pereira, plata, sub 18, bala, PC. Moisés Durán, bronce, prueba puntuable. Yesica Ruiz Díaz, bronce, sub 18, PC, salto en largo. Sebastián Contreras, bronce, sub 16, motores, 80 metros. Rodrigo López de Pirané, bronce, sub 18, motores, lanzamiento de bala.

Día 4, 14 medallas: Fernando Carril, oro, sub 14, motores, bala. Carolina Maciel, oro, sub 14, motores, bala. Emiliano Leguizamón y Nazarena Salinas, oro, acuatlón posta. Yesica Ruiz Díaz, oro, PC, 150 metros, sub 18. Nelson Avalos, plata en heptatlon, sub 17. Bárbara Molina, plata en sub 14, salto, PC. Valentino Cardozo, plata, motores, sub 14, salto. Candela Ruíz, plata, motores, 200 metros, sub18. Cecilia Pereyra, plata, PC, 100 metros. Magdalena Villalba, plata en tenis de mesa. Javier Caballero, bronce, PC, sub 18, 100 metros. Victoria Vergara Bondaruk, bronce, bala. sub 14. Manuel Domínguez, bronce, boxeo. Tomás Rolla, bronce en tenis de mesa.

Día 5, 2 medallas: Thiago Parada, oro en judo. Adolfo Pimienta, plata en boxeo.