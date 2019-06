Lanzamiento de los Juegos Evita

El próximo martes a las 19, en el estadio Centenario, se realizará el lanzamiento de los Juegos Deportivos y Culturales Evita. El gran incentivo para chicos y grandes será representar a Formosa en las Finales Nacionales de Mar del Plata y en el caso de los adultos mayores, este año en Pinamar. Para esta edición 2019 los destinatarios son los chicos y chicas de 10 a 18 años divididos en tres categorías: Sub14 (10, 11, 12, 13 y 14 años), Sub 16 (15 y 16 años) y Sub 18 (17 y 18 años). En tanto que también están la categoría de Adultos Mayores que abarcará a todas las personas mayores de 60 años de ambos sexos. En el acto de lanzamiento que hará la Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria el próximo martes a las 19 en el estadio Centenario, se ofrecerá toda la información ligada a los Juego Evita con muchos puntos que ya son bien conocidos, el caso de las diferentes instancias que deben recorrer los deportistas. Arrancan con la Municipal o Local, luego la Zonal, Departamental o Regional -competencia con ganadores de los municipios-, pasan a la Provincial -con ganadores de zonas, departamentos o regiones- y finalmente la Nacional con los chicos de todo el país en la sede de Mar del Plata y de Pinamar, para este año, para los adultos mayores. Como se marcó, el martes se hace el lanzamiento y unos días más tarde se pondrá en marcha la etapa de inscripción que irá del 25 al 28 de junio. Desde el 30 de junio arranca la competencia en cada punto de la provincia con la Etapa Local; del 4 de julio al 31 de julio la Etapa Departamental; más adelante la instancia que más tempo demanda, las Finales Provinciales que irán desde el 2 de agosto hasta el 66 de octubre. Luego vendrá Mar del Plata para la gran Final Nacional del 5 al 10 de octubre ante antes de esto habrá Final Nacional para los adultos mayores ya que está prevista del 10 al 14 de septiembre en Pinamar, Buenos Aires. El calendario para las Finales Provinciales ya está confeccionado y como es costumbre, varias disciplinas tendrán se desenlace en localidades del interior. Así Ibarreta recibirá al vóley masculino, Herradura al fútbol de campo masculino, Laguna Blanca al básquet 3x3 y al handbol libre, Riacho He Hé al vóley de playa, Comandante Fontana al básquet 5x5 masculino y Clorinda al vóley libre.