Galo Mareco con pasaje a Mardel

El equipo de Galo Mareco de Formosa Capital se quedó con el título de campeón Provincial de fútbol sub 14 masculino de los Juegos Evita. Comandante Fontana fue su rival en la final con el que igualó 1 a 1, venciendo desde los doce pasos por 4 a 2.

El equipo de Galo Mareco de la capital provincial es el primer representante de Formosa para las Finales Nacionales de los Juegos Evita en Mar del Plata. Se coronó campeón del Provincial de fútbol sub 14 tomándose desquite de lo que le tocó vivir el año anterior cuando también llegó a la final pero perdió en los penales. El Provincial de fútbol sub 14 contó con la participación de doce equipos que estuvieron separados en cuatro grupos de tres integrantes cada uno. Los ganadores de cada zona avanzaron a las semifinales. Los Grupos A y B tuvieron sus partidos en la cancha del Centro de Educación Física Nº 1 (Ex Normal). En el A jugaron Formosa, San Martín Dos y Laishí. En el B, Clorinda, Laguna Yema y El Potrillo. Los Grupos C y D tuvieron la instancia clasificatoria en la UNaF. En el C estuvieron Comandante Fontana, Misión Tacaaglé y San Hilario. En el D, Ingeniero Juárez, El Colorado y Posta Cambio Zalazar. Durante toda la jornada del viernes se jugó para ver quienes eran los ganadores de las cuatro zonas y así quedaron determinados los cruces de semifinales que también se cumplieron el viernes. Por un lado Formosa superó a Clorinda por 3 a 0 y Fontana a Ingeniero Juárez por 2 a 1. Con estos resultados de semifinales se daba la primera resolución de podio del torneo: Juárez se quedaba con el tercer puesto ya que para determinar esta posición se toman en cuenta la diferencia de goles en semifinales. En la UNaF, en la mañana del sábado, se jugó la gran final. Galo Mareco de Formosa ante Comandante Fontana con los dos goles en el primer tiempo, una expulsión en cada etapa y la definición postergada para los penales. Llegó la ejecución desde el punto del penal donde ambos desaprovecharon uno en la segunda serie pero Fontana desvió uno más en su tercera ejecución, situación que Formosa iba a aprovechar definiendo con su quinto remate para dejar el encuentro 4 a 2. Festejo para los chicos de Galo Mareco que ahora se deberán preparar para la instancia Nacional en Mar del Plata donde se van encontrar con una exigencia muy superior. El equipo campeón tuvo este plantel: Formosa –Galo Mareco-: Saldívar, Mirko Acosta, Ariel Benítez, Nelson Suarez, M. Ayala, Rodolfo Florenciano, Mateo Baez, Gonzalo Arizaga, Lukas Gonzalo, Fabricio Sena, Pedro Caries, Facundo Escurra, Fernando Villalba, Gustavo Benítez y Leandro Ríos. El elenco de Comandante Fontana tuvo estos jugadores: Horacio Ayala, Augusto Vargas, Jorge Cristaldo, Nazario Duré, Uriel Cabeza, Ponce de León, Rodrigo Jaquelin, Sanuel Ayala, José Morales, Fernando Gómez, Máximo Soler, David Giménez, M. Cáseres, Leonardo Pérez y Rodrigo Gómez. En el cierre del Provincial se realizó la premiación donde los doce equipos e llevaron su diploma de participación y más adelante llegaron las medallas para los tres mejores. Allí asomó Ingeniero Juárez ganando el tercer lugar, luego fue el turno para que Fontana se cuelgue la presea por el segundo puesto y en el cierre Formosa con el premio mayor.