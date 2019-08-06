Tenemos 206 invitados conectado
< Agosto 2019 >
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

El camino Franjeado
Martes 06 de Agosto de 2019 18:31

Conocé el fixture del Federal A donde será San Martín el único representante de Formosa en lo que es la tercera categoría del fútbol argentino. Recordemos que la Etapa Clasificatoria se jugará en un formato de todos contra todos a dos ruedas divididos en 2 zonas de 15 equipos cada uno. El debut será como local ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay el 1° de setiembre. Fuente y foto: Ascenso del Interior.

Luego de un largo debate entre los dirigentes, se tomo la decisión por mayoría que los dos ascensos directos se definirán mediante dos hexagonales por zona. Los 6 primeros de cada zona jugarán entre si a una sola rueda. Al finalizar las 5 fechas, los primeros de cada una de ellas ascenderán a la Primera Nacional 2020/2021 (Total 2 ascensos). Los ubicados en las posiciones 1º, 2º y 3º disputarán un partido de local mas que el resto.

Por otro lado los 4 descensos directos al Torneo Regional 2021 serán para los 2 ultimos (14º y 15º) ubicados de cada una de las Zonas.

 

 

 

 

ZONA "A" - ETAPA CLASIFICATORIA

1. SP. BELGRANO - LIGA REGIONAL DE FÚTBOL S. FRANCISCO

2. SPORTIVO AC - LIGA CAÑADENSE DE FÚTBOL

3. UNIÓN SUNCHALES - LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL

4. JUVENTUD UNIDA - LIGA DEPTAL. DE FÚTBOL GUALEGUAYCHÚ

5. DE.PRO. - LIGA DEPTAL. DE FÚTBOL COLON

6. GIMNASIA Y ESGRIMA - LIGA DE FÚTBOL DE C. URUGUAY

7. DEF. DE BELGRANO - LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL

8. DOUGLAS HAIG - LIGA DE FÚTBOL DE PERGAMINO

9. ATLÉTICO GUEMES - LIGA SANTIAGUEÑA DE FÚTBOL

10. CENTRAL NORTE - LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL

11. CRUCERO DEL NORTE - LIGA POSADEÑA DE FÚTBOL

12. SAN MARTIN - LIGA FORMOSEÑA DE FÚTBOL

13. SARMIENTO - LIGA CHAQUEÑA DE FÚTBOL

14. CHACO FOR EVER - LIGA CHAQUEÑA DE FÚTBOL

15. BOCA UNIDOS - LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

 

1ra. fecha - 01/09/19

DOUGLAS HAIG vs. C. FOR EVER

DE.PRO. vs. CRUCERO DEL N.

AT. GUEMES vs. UNION S.

SPORTIVO AC vs. SP. BELGRANO

SAN MARTIN F. vs. G. Y ESGRIMA

SARMIENTO vs. DEF. BELGRANO

JUV. UNIDA G. vs. CTRAL. NORTE

LIBRE: BOCA UNIDOS

 

2da. fecha - 08/09/19

CTRAL. NORTE vs. SARMIENTO

DEF. BELGRANO vs. SAN MARTIN F.

G. Y ESGRIMA vs. SPORTIVO AC

SP. BELGRANO vs. AT. GUEMES

UNION S. vs. DE.PRO.

CRUCERO DEL N. vs. DOUGLAS HAIG

C. FOR EVER vs. BOCA UNIDOS

LIBRE: JUV. UNIDA G.

 

3ra. fecha - 15/09/19

BOCA UNIDOS vs. CRUCERO DEL N.

DOUGLAS HAIG vs. UNION S.

DE.PRO. vs. SP. BELGRANO

AT. GUEMES vs. G. Y ESGRIMA

SPORTIVO AC vs. DEF. BELGRANO

SAN MARTIN F. vs. CTRAL. NORTE

SARMIENTO vs. JUV. UNIDA G.

LIBRE: C. FOR EVER

 

4ta. fecha - 22/09/19

JUV. UNIDA G. vs. SAN MARTIN F.

CTRAL. NORTE vs. SPORTIVO AC

DEF. BELGRANO vs. AT. GUEMES

G. Y ESGRIMA vs. DE.PRO.

SP. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG

UNION S. vs. BOCA UNIDOS

CRUCERO DEL N. vs. C. FOR EVER

LIBRE: SARMIENTO

 

5ta. fecha - 29/09/19

C. FOR EVER vs. UNION S.

BOCA UNIDOS vs. SP. BELGRANO

DOUGLAS HAIG vs. G. Y ESGRIMA

DE.PRO. vs. DEF. BELGRANO

AT. GUEMES vs. CTRAL. NORTE

SPORTIVO AC vs. JUV. UNIDA G.

SAN MARTIN F. vs. SARMIENTO

LIBRE: CRUCERO DEL N.

 

6ta. fecha - 06/10/19

SARMIENTO vs. SPORTIVO AC

JUV. UNIDA G. vs. AT. GUEMES

CTRAL. NORTE vs. DE.PRO.

DEF. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG

G. Y ESGRIMA vs. BOCA UNIDOS

SP. BELGRANO vs. C. FOR EVER

UNION S. vs. CRUCERO DEL N.

LIBRE: SAN MARTIN F.

 

7ma. fecha - 13/10/19

CRUCERO DEL N. vs. SP. BELGRANO

C. FOR EVER vs. G. Y ESGRIMA

BOCA UNIDOS vs. DEF. BELGRANO

DOUGLAS HAIG vs. CTRAL. NORTE

DE.PRO. vs. JUV. UNIDA G.

AT. GUEMES vs. SARMIENTO

SPORTIVO AC vs. SAN MARTIN F.

LIBRE: UNION S.

 

8va. fecha - Sábado 19/10/19

SAN MARTIN F. vs. AT. GUEMES

SARMIENTO vs. DE.PRO.

JUV. UNIDA G. vs. DOUGLAS HAIG

CTRAL. NORTE vs. BOCA UNIDOS

DEF. BELGRANO vs. C. FOR EVER

G. Y ESGRIMA vs. CRUCERO DEL N.

SP. BELGRANO vs. UNION S.

LIBRE: SPORTIVO AC

9na. fecha - Jueves 24/10/19

UNION S. vs. G. Y ESGRIMA

CRUCERO DEL N. vs. DEF. BELGRANO

C. FOR EVER vs. CTRAL. NORTE

BOCA UNIDOS vs. JUV. UNIDA G.

DOUGLAS HAIG vs. SARMIENTO

DE.PRO. vs. SAN MARTIN F.

AT. GUEMES vs. SPORTIVO AC

LIBRE: SP. BELGRANO

 

10ma. fecha - 03/11/19

SPORTIVO AC vs. DE.PRO.

SAN MARTIN F. vs. DOUGLAS HAIG

SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS

JUV. UNIDA G. vs. C. FOR EVER

CTRAL. NORTE vs. CRUCERO DEL N.

DEF. BELGRANO vs. UNION S.

G. Y ESGRIMA vs. SP. BELGRANO

LIBRE: AT. GUEMES

 

11ra. fecha - 10/11/19

SP. BELGRANO vs. DEF. BELGRANO

UNION S. vs. CTRAL. NORTE

CRUCERO DEL N. vs. JUV. UNIDA G.

C. FOR EVER vs. SARMIENTO

BOCA UNIDOS vs. SAN MARTIN F.

DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO AC

DE.PRO. vs. AT. GUEMES

LIBRE: G. Y ESGRIMA

FUENTE: ASCENSO DEL INTERIOR

 

12da. fecha - 17/11/19

AT. GUEMES vs. DOUGLAS HAIG

SPORTIVO AC vs. BOCA UNIDOS

SAN MARTIN F. vs. C. FOR EVER

SARMIENTO vs. CRUCERO DEL N.

JUV. UNIDA G. vs. UNION S.

CTRAL. NORTE vs. SP. BELGRANO

DEF. BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA

LIBRE: DE.PRO.

 

13ra. fecha - 24/11/19

G. Y ESGRIMA vs. CTRAL. NORTE

SP. BELGRANO vs. JUV. UNIDA G.

UNION S. vs. SARMIENTO

CRUCERO DEL N. vs. SAN MARTIN F.

C. FOR EVER vs. SPORTIVO AC

BOCA UNIDOS vs. AT. GUEMES

DOUGLAS HAIG vs. DE.PRO.

LIBRE: DEF. BELGRANO

 

14ta. fecha - 01/12/19

DE.PRO. vs. BOCA UNIDOS

AT. GUEMES vs. C. FOR EVER

SPORTIVO AC vs. CRUCERO DEL N.

SAN MARTIN F. vs. UNION S.

SARMIENTO vs. SP. BELGRANO

JUV. UNIDA G. vs. G. Y ESGRIMA

CTRAL. NORTE vs. DEF. BELGRANO

LIBRE: DOUGLAS HAIG

 

15ta. fecha - 07/12/19

DEF. BELGRANO vs. JUV. UNIDA G.

G. Y ESGRIMA vs. SARMIENTO

SP. BELGRANO vs. SAN MARTIN F.

UNION S. vs. SPORTIVO AC

CRUCERO DEL N. vs. AT. GUEMES

C. FOR EVER vs. DE.PRO.

BOCA UNIDOS vs. DOUGLAS HAIG

LIBRE: CTRAL. NORTE

 

16ta. fecha - 26/01/20

C. FOR EVER vs. DOUGLAS HAIG

CRUCERO DEL N. vs. DE.PRO.

UNION S. vs. AT. GUEMES

SP. BELGRANO vs. SPORTIVO AC

G. Y ESGRIMA vs. SAN MARTIN F.

DEF. BELGRANO vs. SARMIENTO

CTRAL. NORTE vs. JUV. UNIDA G.

LIBRE: BOCA UNIDOS

 

17ma. fecha - 02/02/20

SARMIENTO vs. CTRAL. NORTE

SAN MARTIN F. vs. DEF. BELGRANO

SPORTIVO AC vs. G. Y ESGRIMA

AT. GUEMES vs. SP. BELGRANO

DE.PRO. vs. UNION S.

DOUGLAS HAIG vs. CRUCERO DEL N.

BOCA UNIDOS vs. C. FOR EVER

LIBRE: JUV. UNIDA G.

 

18va. fecha - 09/02/20

CRUCERO DEL N. vs. BOCA UNIDOS

UNION S. vs. DOUGLAS HAIG

SP. BELGRANO vs. DE.PRO.

G. Y ESGRIMA vs. AT. GUEMES

DEF. BELGRANO vs. SPORTIVO AC

CTRAL. NORTE vs. SAN MARTIN F.

JUV. UNIDA G. vs. SARMIENTO

LIBRE: C. FOR EVER

 

19na. fecha - 16/02/20

SAN MARTIN F. vs. JUV. UNIDA G.

SPORTIVO AC vs. CTRAL. NORTE

AT. GUEMES vs. DEF. BELGRANO

DE.PRO. vs. G. Y ESGRIMA

DOUGLAS HAIG vs. SP. BELGRANO

BOCA UNIDOS vs. UNION S.

C. FOR EVER vs. CRUCERO DEL N.

LIBRE: SARMIENTO

 

20ma. fecha - 23/02/20

UNION S. vs. C. FOR EVER

SP. BELGRANO vs. BOCA UNIDOS

G. Y ESGRIMA vs. DOUGLAS HAIG

DEF. BELGRANO vs. DE.PRO.

CTRAL. NORTE vs. AT. GUEMES

JUV. UNIDA G. vs. SPORTIVO AC

SARMIENTO vs. SAN MARTIN F.

LIBRE: CRUCERO DEL N.

 

21ra. fecha - 01/03/20

SPORTIVO AC vs. SARMIENTO

AT. GUEMES vs. JUV. UNIDA G.

DE.PRO. vs. CTRAL. NORTE

DOUGLAS HAIG vs. DEF. BELGRANO

BOCA UNIDOS vs. G. Y ESGRIMA

C. FOR EVER vs. SP. BELGRANO

CRUCERO DEL N. vs. UNION S.

LIBRE: SAN MARTIN F.

 

22da. fecha - 07/03/20

SP. BELGRANO vs. CRUCERO DEL N.

G. Y ESGRIMA vs. C. FOR EVER

DEF. BELGRANO vs. BOCA UNIDOS

CTRAL. NORTE vs. DOUGLAS HAIG

JUV. UNIDA G. vs. DE.PRO.

SARMIENTO vs. AT. GUEMES

SAN MARTIN F. vs. SPORTIVO AC

LIBRE: UNION S.

 

23ra. fecha - 15/03/20

AT. GUEMES vs. SAN MARTIN F.

DE.PRO. vs. SARMIENTO

DOUGLAS HAIG vs. JUV. UNIDA G.

BOCA UNIDOS vs. CTRAL. NORTE

C. FOR EVER vs. DEF. BELGRANO

CRUCERO DEL N. vs. G. Y ESGRIMA

UNION S. vs. SP. BELGRANO

LIBRE: SPORTIVO AC

 

24ta. fecha - 22/03/20

G. Y ESGRIMA vs. UNION S.

DEF. BELGRANO vs. CRUCERO DEL N.

CTRAL. NORTE vs. C. FOR EVER

JUV. UNIDA G. vs. BOCA UNIDOS

SARMIENTO vs. DOUGLAS HAIG

SAN MARTIN F. vs. DE.PRO.

SPORTIVO AC vs. AT. GUEMES

LIBRE: SP. BELGRANO

 

25ta. fecha - 29/03/20

DE.PRO. vs. SPORTIVO AC

DOUGLAS HAIG vs. SAN MARTIN F.

BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO

C. FOR EVER vs. JUV. UNIDA G.

CRUCERO DEL N. vs. CTRAL. NORTE

UNION S. vs. DEF. BELGRANO

SP. BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA

LIBRE: AT. GUEMES

 

26ta. fecha - 05/04/20

DEF. BELGRANO vs. SP. BELGRANO

CTRAL. NORTE vs. UNION S.

JUV. UNIDA G. vs. CRUCERO DEL N.

SARMIENTO vs. C. FOR EVER

SAN MARTIN F. vs. BOCA UNIDOS

SPORTIVO AC vs. DOUGLAS HAIG

AT. GUEMES vs. DE.PRO.

LIBRE: G. Y ESGRIMA

 

27ma. fecha - 12/04/20

DOUGLAS HAIG vs. AT. GUEMES

BOCA UNIDOS vs. SPORTIVO AC

C. FOR EVER vs. SAN MARTIN F.

CRUCERO DEL N. vs. SARMIENTO

UNION S. vs. JUV. UNIDA G.

SP. BELGRANO vs. CTRAL. NORTE

G. Y ESGRIMA vs. DEF. BELGRANO

LIBRE: DE.PRO.

 

28va. fecha - 19/04/20

CTRAL. NORTE vs. G. Y ESGRIMA

JUV. UNIDA G. vs. SP. BELGRANO

SARMIENTO vs. UNION S.

SAN MARTIN F. vs. CRUCERO DEL N.

SPORTIVO AC vs. C. FOR EVER

AT. GUEMES vs. BOCA UNIDOS

DE.PRO. vs. DOUGLAS HAIG

LIBRE: DEF. BELGRANO

 

29na. fecha - 26/04/20

BOCA UNIDOS vs. DE.PRO.

C. FOR EVER vs. AT. GUEMES

CRUCERO DEL N. vs. SPORTIVO AC

UNION S. vs. SAN MARTIN F.

SP. BELGRANO vs. SARMIENTO

G. Y ESGRIMA vs. JUV. UNIDA G.

DEF. BELGRANO vs. CTRAL. NORTE

LIBRE: DOUGLAS HAIG

 

30ma. fecha - 03/05/20

JUV. UNIDA G. vs. DEF. BELGRANO

SARMIENTO vs. G. Y ESGRIMA

SAN MARTIN F. vs. SP. BELGRANO

SPORTIVO AC vs. UNION S.

AT. GUEMES vs. CRUCERO DEL N.

DE.PRO. vs. C. FOR EVER

DOUGLAS HAIG vs. BOCA UNIDOS

LIBRE: CTRAL. NORTE

 

 

El camino Franjeado
Comentarios
Añadir nuevo Buscar
Escribir comentario
Nombre:
Email:
 
Website:
Título:
Código UBB:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
 