El camino Franjeado

Conocé el fixture del Federal A donde será San Martín el único representante de Formosa en lo que es la tercera categoría del fútbol argentino. Recordemos que la Etapa Clasificatoria se jugará en un formato de todos contra todos a dos ruedas divididos en 2 zonas de 15 equipos cada uno. El debut será como local ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay el 1° de setiembre. Fuente y foto: Ascenso del Interior. Luego de un largo debate entre los dirigentes, se tomo la decisión por mayoría que los dos ascensos directos se definirán mediante dos hexagonales por zona. Los 6 primeros de cada zona jugarán entre si a una sola rueda. Al finalizar las 5 fechas, los primeros de cada una de ellas ascenderán a la Primera Nacional 2020/2021 (Total 2 ascensos). Los ubicados en las posiciones 1º, 2º y 3º disputarán un partido de local mas que el resto. Por otro lado los 4 descensos directos al Torneo Regional 2021 serán para los 2 ultimos (14º y 15º) ubicados de cada una de las Zonas. ZONA "A" - ETAPA CLASIFICATORIA 1. SP. BELGRANO - LIGA REGIONAL DE FÚTBOL S. FRANCISCO 2. SPORTIVO AC - LIGA CAÑADENSE DE FÚTBOL 3. UNIÓN SUNCHALES - LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL 4. JUVENTUD UNIDA - LIGA DEPTAL. DE FÚTBOL GUALEGUAYCHÚ 5. DE.PRO. - LIGA DEPTAL. DE FÚTBOL COLON 6. GIMNASIA Y ESGRIMA - LIGA DE FÚTBOL DE C. URUGUAY 7. DEF. DE BELGRANO - LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL 8. DOUGLAS HAIG - LIGA DE FÚTBOL DE PERGAMINO 9. ATLÉTICO GUEMES - LIGA SANTIAGUEÑA DE FÚTBOL 10. CENTRAL NORTE - LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL 11. CRUCERO DEL NORTE - LIGA POSADEÑA DE FÚTBOL 12. SAN MARTIN - LIGA FORMOSEÑA DE FÚTBOL 13. SARMIENTO - LIGA CHAQUEÑA DE FÚTBOL 14. CHACO FOR EVER - LIGA CHAQUEÑA DE FÚTBOL 15. BOCA UNIDOS - LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL 1ra. fecha - 01/09/19 DOUGLAS HAIG vs. C. FOR EVER DE.PRO. vs. CRUCERO DEL N. AT. GUEMES vs. UNION S. SPORTIVO AC vs. SP. BELGRANO SAN MARTIN F. vs. G. Y ESGRIMA SARMIENTO vs. DEF. BELGRANO JUV. UNIDA G. vs. CTRAL. NORTE LIBRE: BOCA UNIDOS 2da. fecha - 08/09/19 CTRAL. NORTE vs. SARMIENTO DEF. BELGRANO vs. SAN MARTIN F. G. Y ESGRIMA vs. SPORTIVO AC SP. BELGRANO vs. AT. GUEMES UNION S. vs. DE.PRO. CRUCERO DEL N. vs. DOUGLAS HAIG C. FOR EVER vs. BOCA UNIDOS LIBRE: JUV. UNIDA G. 3ra. fecha - 15/09/19 BOCA UNIDOS vs. CRUCERO DEL N. DOUGLAS HAIG vs. UNION S. DE.PRO. vs. SP. BELGRANO AT. GUEMES vs. G. Y ESGRIMA SPORTIVO AC vs. DEF. BELGRANO SAN MARTIN F. vs. CTRAL. NORTE SARMIENTO vs. JUV. UNIDA G. LIBRE: C. FOR EVER 4ta. fecha - 22/09/19 JUV. UNIDA G. vs. SAN MARTIN F. CTRAL. NORTE vs. SPORTIVO AC DEF. BELGRANO vs. AT. GUEMES G. Y ESGRIMA vs. DE.PRO. SP. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG UNION S. vs. BOCA UNIDOS CRUCERO DEL N. vs. C. FOR EVER LIBRE: SARMIENTO 5ta. fecha - 29/09/19 C. FOR EVER vs. UNION S. BOCA UNIDOS vs. SP. BELGRANO DOUGLAS HAIG vs. G. Y ESGRIMA DE.PRO. vs. DEF. BELGRANO AT. GUEMES vs. CTRAL. NORTE SPORTIVO AC vs. JUV. UNIDA G. SAN MARTIN F. vs. SARMIENTO LIBRE: CRUCERO DEL N. 6ta. fecha - 06/10/19 SARMIENTO vs. SPORTIVO AC JUV. UNIDA G. vs. AT. GUEMES CTRAL. NORTE vs. DE.PRO. DEF. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG G. Y ESGRIMA vs. BOCA UNIDOS SP. BELGRANO vs. C. FOR EVER UNION S. vs. CRUCERO DEL N. LIBRE: SAN MARTIN F. 7ma. fecha - 13/10/19 CRUCERO DEL N. vs. SP. BELGRANO C. FOR EVER vs. G. Y ESGRIMA BOCA UNIDOS vs. DEF. BELGRANO DOUGLAS HAIG vs. CTRAL. NORTE DE.PRO. vs. JUV. UNIDA G. AT. GUEMES vs. SARMIENTO SPORTIVO AC vs. SAN MARTIN F. LIBRE: UNION S. 8va. fecha - Sábado 19/10/19 SAN MARTIN F. vs. AT. GUEMES SARMIENTO vs. DE.PRO. JUV. UNIDA G. vs. DOUGLAS HAIG CTRAL. NORTE vs. BOCA UNIDOS DEF. BELGRANO vs. C. FOR EVER G. Y ESGRIMA vs. CRUCERO DEL N. SP. BELGRANO vs. UNION S. LIBRE: SPORTIVO AC 9na. fecha - Jueves 24/10/19 UNION S. vs. G. Y ESGRIMA CRUCERO DEL N. vs. DEF. BELGRANO C. FOR EVER vs. CTRAL. NORTE BOCA UNIDOS vs. JUV. UNIDA G. DOUGLAS HAIG vs. SARMIENTO DE.PRO. vs. SAN MARTIN F. AT. GUEMES vs. SPORTIVO AC LIBRE: SP. BELGRANO 10ma. fecha - 03/11/19 SPORTIVO AC vs. DE.PRO. SAN MARTIN F. vs. DOUGLAS HAIG SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS JUV. UNIDA G. vs. C. FOR EVER CTRAL. NORTE vs. CRUCERO DEL N. DEF. BELGRANO vs. UNION S. G. Y ESGRIMA vs. SP. BELGRANO LIBRE: AT. GUEMES 11ra. fecha - 10/11/19 SP. BELGRANO vs. DEF. BELGRANO UNION S. vs. CTRAL. NORTE CRUCERO DEL N. vs. JUV. UNIDA G. C. FOR EVER vs. SARMIENTO BOCA UNIDOS vs. SAN MARTIN F. DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO AC DE.PRO. vs. AT. GUEMES LIBRE: G. Y ESGRIMA FUENTE: ASCENSO DEL INTERIOR 12da. fecha - 17/11/19 AT. GUEMES vs. DOUGLAS HAIG SPORTIVO AC vs. BOCA UNIDOS SAN MARTIN F. vs. C. FOR EVER SARMIENTO vs. CRUCERO DEL N. JUV. UNIDA G. vs. UNION S. CTRAL. NORTE vs. SP. BELGRANO DEF. BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA LIBRE: DE.PRO. 13ra. fecha - 24/11/19 G. Y ESGRIMA vs. CTRAL. NORTE SP. BELGRANO vs. JUV. UNIDA G. UNION S. vs. SARMIENTO CRUCERO DEL N. vs. SAN MARTIN F. C. FOR EVER vs. SPORTIVO AC BOCA UNIDOS vs. AT. GUEMES DOUGLAS HAIG vs. DE.PRO. LIBRE: DEF. BELGRANO 14ta. fecha - 01/12/19 DE.PRO. vs. BOCA UNIDOS AT. GUEMES vs. C. FOR EVER SPORTIVO AC vs. CRUCERO DEL N. SAN MARTIN F. vs. UNION S. SARMIENTO vs. SP. BELGRANO JUV. UNIDA G. vs. G. Y ESGRIMA CTRAL. NORTE vs. DEF. BELGRANO LIBRE: DOUGLAS HAIG 15ta. fecha - 07/12/19 DEF. BELGRANO vs. JUV. UNIDA G. G. Y ESGRIMA vs. SARMIENTO SP. BELGRANO vs. SAN MARTIN F. UNION S. vs. SPORTIVO AC CRUCERO DEL N. vs. AT. GUEMES C. FOR EVER vs. DE.PRO. BOCA UNIDOS vs. DOUGLAS HAIG LIBRE: CTRAL. NORTE 16ta. fecha - 26/01/20 C. FOR EVER vs. DOUGLAS HAIG CRUCERO DEL N. vs. DE.PRO. UNION S. vs. AT. GUEMES SP. BELGRANO vs. SPORTIVO AC G. Y ESGRIMA vs. SAN MARTIN F. DEF. BELGRANO vs. SARMIENTO CTRAL. NORTE vs. JUV. UNIDA G. LIBRE: BOCA UNIDOS 17ma. fecha - 02/02/20 SARMIENTO vs. CTRAL. NORTE SAN MARTIN F. vs. DEF. BELGRANO SPORTIVO AC vs. G. Y ESGRIMA AT. GUEMES vs. SP. BELGRANO DE.PRO. vs. UNION S. DOUGLAS HAIG vs. CRUCERO DEL N. BOCA UNIDOS vs. C. FOR EVER LIBRE: JUV. UNIDA G. 18va. fecha - 09/02/20 CRUCERO DEL N. vs. BOCA UNIDOS UNION S. vs. DOUGLAS HAIG SP. BELGRANO vs. DE.PRO. G. Y ESGRIMA vs. AT. GUEMES DEF. BELGRANO vs. SPORTIVO AC CTRAL. NORTE vs. SAN MARTIN F. JUV. UNIDA G. vs. SARMIENTO LIBRE: C. FOR EVER 19na. fecha - 16/02/20 SAN MARTIN F. vs. JUV. UNIDA G. SPORTIVO AC vs. CTRAL. NORTE AT. GUEMES vs. DEF. BELGRANO DE.PRO. vs. G. Y ESGRIMA DOUGLAS HAIG vs. SP. BELGRANO BOCA UNIDOS vs. UNION S. C. FOR EVER vs. CRUCERO DEL N. LIBRE: SARMIENTO 20ma. fecha - 23/02/20 UNION S. vs. C. FOR EVER SP. BELGRANO vs. BOCA UNIDOS G. Y ESGRIMA vs. DOUGLAS HAIG DEF. BELGRANO vs. DE.PRO. CTRAL. NORTE vs. AT. GUEMES JUV. UNIDA G. vs. SPORTIVO AC SARMIENTO vs. SAN MARTIN F. LIBRE: CRUCERO DEL N. 21ra. fecha - 01/03/20 SPORTIVO AC vs. SARMIENTO AT. GUEMES vs. JUV. UNIDA G. DE.PRO. vs. CTRAL. NORTE DOUGLAS HAIG vs. DEF. BELGRANO BOCA UNIDOS vs. G. Y ESGRIMA C. FOR EVER vs. SP. BELGRANO CRUCERO DEL N. vs. UNION S. LIBRE: SAN MARTIN F. 22da. fecha - 07/03/20 SP. BELGRANO vs. CRUCERO DEL N. G. Y ESGRIMA vs. C. FOR EVER DEF. BELGRANO vs. BOCA UNIDOS CTRAL. NORTE vs. DOUGLAS HAIG JUV. UNIDA G. vs. DE.PRO. SARMIENTO vs. AT. GUEMES SAN MARTIN F. vs. SPORTIVO AC LIBRE: UNION S. 23ra. fecha - 15/03/20 AT. GUEMES vs. SAN MARTIN F. DE.PRO. vs. SARMIENTO DOUGLAS HAIG vs. JUV. UNIDA G. BOCA UNIDOS vs. CTRAL. NORTE C. FOR EVER vs. DEF. BELGRANO CRUCERO DEL N. vs. G. Y ESGRIMA UNION S. vs. SP. BELGRANO LIBRE: SPORTIVO AC 24ta. fecha - 22/03/20 G. Y ESGRIMA vs. UNION S. DEF. BELGRANO vs. CRUCERO DEL N. CTRAL. NORTE vs. C. FOR EVER JUV. UNIDA G. vs. BOCA UNIDOS SARMIENTO vs. DOUGLAS HAIG SAN MARTIN F. vs. DE.PRO. SPORTIVO AC vs. AT. GUEMES LIBRE: SP. BELGRANO 25ta. fecha - 29/03/20 DE.PRO. vs. SPORTIVO AC DOUGLAS HAIG vs. SAN MARTIN F. BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO C. FOR EVER vs. JUV. UNIDA G. CRUCERO DEL N. vs. CTRAL. NORTE UNION S. vs. DEF. BELGRANO SP. BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA LIBRE: AT. GUEMES 26ta. fecha - 05/04/20 DEF. BELGRANO vs. SP. BELGRANO CTRAL. NORTE vs. UNION S. JUV. UNIDA G. vs. CRUCERO DEL N. SARMIENTO vs. C. FOR EVER SAN MARTIN F. vs. BOCA UNIDOS SPORTIVO AC vs. DOUGLAS HAIG AT. GUEMES vs. DE.PRO. LIBRE: G. Y ESGRIMA 27ma. fecha - 12/04/20 DOUGLAS HAIG vs. AT. GUEMES BOCA UNIDOS vs. SPORTIVO AC C. FOR EVER vs. SAN MARTIN F. CRUCERO DEL N. vs. SARMIENTO UNION S. vs. JUV. UNIDA G. SP. BELGRANO vs. CTRAL. NORTE G. Y ESGRIMA vs. DEF. BELGRANO LIBRE: DE.PRO. 28va. fecha - 19/04/20 CTRAL. NORTE vs. G. Y ESGRIMA JUV. UNIDA G. vs. SP. BELGRANO SARMIENTO vs. UNION S. SAN MARTIN F. vs. CRUCERO DEL N. SPORTIVO AC vs. C. FOR EVER AT. GUEMES vs. BOCA UNIDOS DE.PRO. vs. DOUGLAS HAIG LIBRE: DEF. BELGRANO 29na. fecha - 26/04/20 BOCA UNIDOS vs. DE.PRO. C. FOR EVER vs. AT. GUEMES CRUCERO DEL N. vs. SPORTIVO AC UNION S. vs. SAN MARTIN F. SP. BELGRANO vs. SARMIENTO G. Y ESGRIMA vs. JUV. UNIDA G. DEF. BELGRANO vs. CTRAL. NORTE LIBRE: DOUGLAS HAIG 30ma. fecha - 03/05/20 JUV. UNIDA G. vs. DEF. BELGRANO SARMIENTO vs. G. Y ESGRIMA SAN MARTIN F. vs. SP. BELGRANO SPORTIVO AC vs. UNION S. AT. GUEMES vs. CRUCERO DEL N. DE.PRO. vs. C. FOR EVER DOUGLAS HAIG vs. BOCA UNIDOS LIBRE: CTRAL. NORTE