|El camino Franjeado
|Martes 06 de Agosto de 2019 18:31
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Conocé el fixture del Federal A donde será San Martín el único representante de Formosa en lo que es la tercera categoría del fútbol argentino. Recordemos que la Etapa Clasificatoria se jugará en un formato de todos contra todos a dos ruedas divididos en 2 zonas de 15 equipos cada uno. El debut será como local ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay el 1° de setiembre. Fuente y foto: Ascenso del Interior.
Luego de un largo debate entre los dirigentes, se tomo la decisión por mayoría que los dos ascensos directos se definirán mediante dos hexagonales por zona. Los 6 primeros de cada zona jugarán entre si a una sola rueda. Al finalizar las 5 fechas, los primeros de cada una de ellas ascenderán a la Primera Nacional 2020/2021 (Total 2 ascensos). Los ubicados en las posiciones 1º, 2º y 3º disputarán un partido de local mas que el resto.
Por otro lado los 4 descensos directos al Torneo Regional 2021 serán para los 2 ultimos (14º y 15º) ubicados de cada una de las Zonas.
ZONA "A" - ETAPA CLASIFICATORIA
1. SP. BELGRANO - LIGA REGIONAL DE FÚTBOL S. FRANCISCO
2. SPORTIVO AC - LIGA CAÑADENSE DE FÚTBOL
3. UNIÓN SUNCHALES - LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL
4. JUVENTUD UNIDA - LIGA DEPTAL. DE FÚTBOL GUALEGUAYCHÚ
5. DE.PRO. - LIGA DEPTAL. DE FÚTBOL COLON
6. GIMNASIA Y ESGRIMA - LIGA DE FÚTBOL DE C. URUGUAY
7. DEF. DE BELGRANO - LIGA NICOLEÑA DE FÚTBOL
8. DOUGLAS HAIG - LIGA DE FÚTBOL DE PERGAMINO
9. ATLÉTICO GUEMES - LIGA SANTIAGUEÑA DE FÚTBOL
10. CENTRAL NORTE - LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL
11. CRUCERO DEL NORTE - LIGA POSADEÑA DE FÚTBOL
12. SAN MARTIN - LIGA FORMOSEÑA DE FÚTBOL
13. SARMIENTO - LIGA CHAQUEÑA DE FÚTBOL
14. CHACO FOR EVER - LIGA CHAQUEÑA DE FÚTBOL
15. BOCA UNIDOS - LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL
1ra. fecha - 01/09/19
DOUGLAS HAIG vs. C. FOR EVER
DE.PRO. vs. CRUCERO DEL N.
AT. GUEMES vs. UNION S.
SPORTIVO AC vs. SP. BELGRANO
SAN MARTIN F. vs. G. Y ESGRIMA
SARMIENTO vs. DEF. BELGRANO
JUV. UNIDA G. vs. CTRAL. NORTE
LIBRE: BOCA UNIDOS
2da. fecha - 08/09/19
CTRAL. NORTE vs. SARMIENTO
DEF. BELGRANO vs. SAN MARTIN F.
G. Y ESGRIMA vs. SPORTIVO AC
SP. BELGRANO vs. AT. GUEMES
UNION S. vs. DE.PRO.
CRUCERO DEL N. vs. DOUGLAS HAIG
C. FOR EVER vs. BOCA UNIDOS
LIBRE: JUV. UNIDA G.
3ra. fecha - 15/09/19
BOCA UNIDOS vs. CRUCERO DEL N.
DOUGLAS HAIG vs. UNION S.
DE.PRO. vs. SP. BELGRANO
AT. GUEMES vs. G. Y ESGRIMA
SPORTIVO AC vs. DEF. BELGRANO
SAN MARTIN F. vs. CTRAL. NORTE
SARMIENTO vs. JUV. UNIDA G.
LIBRE: C. FOR EVER
4ta. fecha - 22/09/19
JUV. UNIDA G. vs. SAN MARTIN F.
CTRAL. NORTE vs. SPORTIVO AC
DEF. BELGRANO vs. AT. GUEMES
G. Y ESGRIMA vs. DE.PRO.
SP. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG
UNION S. vs. BOCA UNIDOS
CRUCERO DEL N. vs. C. FOR EVER
LIBRE: SARMIENTO
5ta. fecha - 29/09/19
C. FOR EVER vs. UNION S.
BOCA UNIDOS vs. SP. BELGRANO
DOUGLAS HAIG vs. G. Y ESGRIMA
DE.PRO. vs. DEF. BELGRANO
AT. GUEMES vs. CTRAL. NORTE
SPORTIVO AC vs. JUV. UNIDA G.
SAN MARTIN F. vs. SARMIENTO
LIBRE: CRUCERO DEL N.
6ta. fecha - 06/10/19
SARMIENTO vs. SPORTIVO AC
JUV. UNIDA G. vs. AT. GUEMES
CTRAL. NORTE vs. DE.PRO.
DEF. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG
G. Y ESGRIMA vs. BOCA UNIDOS
SP. BELGRANO vs. C. FOR EVER
UNION S. vs. CRUCERO DEL N.
LIBRE: SAN MARTIN F.
7ma. fecha - 13/10/19
CRUCERO DEL N. vs. SP. BELGRANO
C. FOR EVER vs. G. Y ESGRIMA
BOCA UNIDOS vs. DEF. BELGRANO
DOUGLAS HAIG vs. CTRAL. NORTE
DE.PRO. vs. JUV. UNIDA G.
AT. GUEMES vs. SARMIENTO
SPORTIVO AC vs. SAN MARTIN F.
LIBRE: UNION S.
8va. fecha - Sábado 19/10/19
SAN MARTIN F. vs. AT. GUEMES
SARMIENTO vs. DE.PRO.
JUV. UNIDA G. vs. DOUGLAS HAIG
CTRAL. NORTE vs. BOCA UNIDOS
DEF. BELGRANO vs. C. FOR EVER
G. Y ESGRIMA vs. CRUCERO DEL N.
SP. BELGRANO vs. UNION S.
LIBRE: SPORTIVO AC
9na. fecha - Jueves 24/10/19
UNION S. vs. G. Y ESGRIMA
CRUCERO DEL N. vs. DEF. BELGRANO
C. FOR EVER vs. CTRAL. NORTE
BOCA UNIDOS vs. JUV. UNIDA G.
DOUGLAS HAIG vs. SARMIENTO
DE.PRO. vs. SAN MARTIN F.
AT. GUEMES vs. SPORTIVO AC
LIBRE: SP. BELGRANO
10ma. fecha - 03/11/19
SPORTIVO AC vs. DE.PRO.
SAN MARTIN F. vs. DOUGLAS HAIG
SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS
JUV. UNIDA G. vs. C. FOR EVER
CTRAL. NORTE vs. CRUCERO DEL N.
DEF. BELGRANO vs. UNION S.
G. Y ESGRIMA vs. SP. BELGRANO
LIBRE: AT. GUEMES
11ra. fecha - 10/11/19
SP. BELGRANO vs. DEF. BELGRANO
UNION S. vs. CTRAL. NORTE
CRUCERO DEL N. vs. JUV. UNIDA G.
C. FOR EVER vs. SARMIENTO
BOCA UNIDOS vs. SAN MARTIN F.
DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO AC
DE.PRO. vs. AT. GUEMES
LIBRE: G. Y ESGRIMA
FUENTE: ASCENSO DEL INTERIOR
12da. fecha - 17/11/19
AT. GUEMES vs. DOUGLAS HAIG
SPORTIVO AC vs. BOCA UNIDOS
SAN MARTIN F. vs. C. FOR EVER
SARMIENTO vs. CRUCERO DEL N.
JUV. UNIDA G. vs. UNION S.
CTRAL. NORTE vs. SP. BELGRANO
DEF. BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA
LIBRE: DE.PRO.
13ra. fecha - 24/11/19
G. Y ESGRIMA vs. CTRAL. NORTE
SP. BELGRANO vs. JUV. UNIDA G.
UNION S. vs. SARMIENTO
CRUCERO DEL N. vs. SAN MARTIN F.
C. FOR EVER vs. SPORTIVO AC
BOCA UNIDOS vs. AT. GUEMES
DOUGLAS HAIG vs. DE.PRO.
LIBRE: DEF. BELGRANO
14ta. fecha - 01/12/19
DE.PRO. vs. BOCA UNIDOS
AT. GUEMES vs. C. FOR EVER
SPORTIVO AC vs. CRUCERO DEL N.
SAN MARTIN F. vs. UNION S.
SARMIENTO vs. SP. BELGRANO
JUV. UNIDA G. vs. G. Y ESGRIMA
CTRAL. NORTE vs. DEF. BELGRANO
LIBRE: DOUGLAS HAIG
15ta. fecha - 07/12/19
DEF. BELGRANO vs. JUV. UNIDA G.
G. Y ESGRIMA vs. SARMIENTO
SP. BELGRANO vs. SAN MARTIN F.
UNION S. vs. SPORTIVO AC
CRUCERO DEL N. vs. AT. GUEMES
C. FOR EVER vs. DE.PRO.
BOCA UNIDOS vs. DOUGLAS HAIG
LIBRE: CTRAL. NORTE
16ta. fecha - 26/01/20
C. FOR EVER vs. DOUGLAS HAIG
CRUCERO DEL N. vs. DE.PRO.
UNION S. vs. AT. GUEMES
SP. BELGRANO vs. SPORTIVO AC
G. Y ESGRIMA vs. SAN MARTIN F.
DEF. BELGRANO vs. SARMIENTO
CTRAL. NORTE vs. JUV. UNIDA G.
LIBRE: BOCA UNIDOS
17ma. fecha - 02/02/20
SARMIENTO vs. CTRAL. NORTE
SAN MARTIN F. vs. DEF. BELGRANO
SPORTIVO AC vs. G. Y ESGRIMA
AT. GUEMES vs. SP. BELGRANO
DE.PRO. vs. UNION S.
DOUGLAS HAIG vs. CRUCERO DEL N.
BOCA UNIDOS vs. C. FOR EVER
LIBRE: JUV. UNIDA G.
18va. fecha - 09/02/20
CRUCERO DEL N. vs. BOCA UNIDOS
UNION S. vs. DOUGLAS HAIG
SP. BELGRANO vs. DE.PRO.
G. Y ESGRIMA vs. AT. GUEMES
DEF. BELGRANO vs. SPORTIVO AC
CTRAL. NORTE vs. SAN MARTIN F.
JUV. UNIDA G. vs. SARMIENTO
LIBRE: C. FOR EVER
19na. fecha - 16/02/20
SAN MARTIN F. vs. JUV. UNIDA G.
SPORTIVO AC vs. CTRAL. NORTE
AT. GUEMES vs. DEF. BELGRANO
DE.PRO. vs. G. Y ESGRIMA
DOUGLAS HAIG vs. SP. BELGRANO
BOCA UNIDOS vs. UNION S.
C. FOR EVER vs. CRUCERO DEL N.
LIBRE: SARMIENTO
20ma. fecha - 23/02/20
UNION S. vs. C. FOR EVER
SP. BELGRANO vs. BOCA UNIDOS
G. Y ESGRIMA vs. DOUGLAS HAIG
DEF. BELGRANO vs. DE.PRO.
CTRAL. NORTE vs. AT. GUEMES
JUV. UNIDA G. vs. SPORTIVO AC
SARMIENTO vs. SAN MARTIN F.
LIBRE: CRUCERO DEL N.
21ra. fecha - 01/03/20
SPORTIVO AC vs. SARMIENTO
AT. GUEMES vs. JUV. UNIDA G.
DE.PRO. vs. CTRAL. NORTE
DOUGLAS HAIG vs. DEF. BELGRANO
BOCA UNIDOS vs. G. Y ESGRIMA
C. FOR EVER vs. SP. BELGRANO
CRUCERO DEL N. vs. UNION S.
LIBRE: SAN MARTIN F.
22da. fecha - 07/03/20
SP. BELGRANO vs. CRUCERO DEL N.
G. Y ESGRIMA vs. C. FOR EVER
DEF. BELGRANO vs. BOCA UNIDOS
CTRAL. NORTE vs. DOUGLAS HAIG
JUV. UNIDA G. vs. DE.PRO.
SARMIENTO vs. AT. GUEMES
SAN MARTIN F. vs. SPORTIVO AC
LIBRE: UNION S.
23ra. fecha - 15/03/20
AT. GUEMES vs. SAN MARTIN F.
DE.PRO. vs. SARMIENTO
DOUGLAS HAIG vs. JUV. UNIDA G.
BOCA UNIDOS vs. CTRAL. NORTE
C. FOR EVER vs. DEF. BELGRANO
CRUCERO DEL N. vs. G. Y ESGRIMA
UNION S. vs. SP. BELGRANO
LIBRE: SPORTIVO AC
24ta. fecha - 22/03/20
G. Y ESGRIMA vs. UNION S.
DEF. BELGRANO vs. CRUCERO DEL N.
CTRAL. NORTE vs. C. FOR EVER
JUV. UNIDA G. vs. BOCA UNIDOS
SARMIENTO vs. DOUGLAS HAIG
SAN MARTIN F. vs. DE.PRO.
SPORTIVO AC vs. AT. GUEMES
LIBRE: SP. BELGRANO
25ta. fecha - 29/03/20
DE.PRO. vs. SPORTIVO AC
DOUGLAS HAIG vs. SAN MARTIN F.
BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO
C. FOR EVER vs. JUV. UNIDA G.
CRUCERO DEL N. vs. CTRAL. NORTE
UNION S. vs. DEF. BELGRANO
SP. BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA
LIBRE: AT. GUEMES
26ta. fecha - 05/04/20
DEF. BELGRANO vs. SP. BELGRANO
CTRAL. NORTE vs. UNION S.
JUV. UNIDA G. vs. CRUCERO DEL N.
SARMIENTO vs. C. FOR EVER
SAN MARTIN F. vs. BOCA UNIDOS
SPORTIVO AC vs. DOUGLAS HAIG
AT. GUEMES vs. DE.PRO.
LIBRE: G. Y ESGRIMA
27ma. fecha - 12/04/20
DOUGLAS HAIG vs. AT. GUEMES
BOCA UNIDOS vs. SPORTIVO AC
C. FOR EVER vs. SAN MARTIN F.
CRUCERO DEL N. vs. SARMIENTO
UNION S. vs. JUV. UNIDA G.
SP. BELGRANO vs. CTRAL. NORTE
G. Y ESGRIMA vs. DEF. BELGRANO
LIBRE: DE.PRO.
28va. fecha - 19/04/20
CTRAL. NORTE vs. G. Y ESGRIMA
JUV. UNIDA G. vs. SP. BELGRANO
SARMIENTO vs. UNION S.
SAN MARTIN F. vs. CRUCERO DEL N.
SPORTIVO AC vs. C. FOR EVER
AT. GUEMES vs. BOCA UNIDOS
DE.PRO. vs. DOUGLAS HAIG
LIBRE: DEF. BELGRANO
29na. fecha - 26/04/20
BOCA UNIDOS vs. DE.PRO.
C. FOR EVER vs. AT. GUEMES
CRUCERO DEL N. vs. SPORTIVO AC
UNION S. vs. SAN MARTIN F.
SP. BELGRANO vs. SARMIENTO
G. Y ESGRIMA vs. JUV. UNIDA G.
DEF. BELGRANO vs. CTRAL. NORTE
LIBRE: DOUGLAS HAIG
30ma. fecha - 03/05/20
JUV. UNIDA G. vs. DEF. BELGRANO
SARMIENTO vs. G. Y ESGRIMA
SAN MARTIN F. vs. SP. BELGRANO
SPORTIVO AC vs. UNION S.
AT. GUEMES vs. CRUCERO DEL N.
DE.PRO. vs. C. FOR EVER
DOUGLAS HAIG vs. BOCA UNIDOS
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