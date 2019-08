Villafañe y Clorinda a Mardel

El fútbol 7 femenino tuvo sus dos Provinciales por los Juegos Evita. Mayor Villafañe, en la categoría sub 14, y Clorinda, en sub 16, fueron los campeones, adjudicándose la representación para la instancia nacional que se hará en Mar del Plata. La competencia para ambas categorías se puso en marcha en la tarde del jueves y este viernes completaron la fase de grupos para que por la tarde ya se cumplan las semifinales. Se utilizaron dos escenarios, cada uno con dos canchas habilitadas, para que los partidos se puedan ir cumpliendo con continuidad. En la categoría sub 14 hubo 12 participantes que fueron agrupados de esta manera: Zona A: Tatané, San Hilario y Laguna Yema. Zona B: Clorinda, Fontana y El Chorro. Zona C: Formosa, Ingeniero Juárez y Tacaaglé. Zona D: Belgrano, Villafañe y Posta Cambio Zalazar. Esta división tuvo su torneo en las canchas de la UNaF. Los ganadores de cada uno de los grupos lograron el boleto a las semifinales y en esta instancia Villafañe le ganó a Formosa 3 a 0 y Fontana eliminó a Laguna Yema en definición por penales. Igualaron 1 a 1 en el tiempo reglamentario y fue 2 a 1 en los disparos desde el punto penal. La final fue para Villafañe sobre Fontana por 1 a 0 en un encuentro muy ajustado donde el ganador supo cuidar la diferencia mínima que consiguió para así quedarse con el título de campeón sin recibir goles en los encuentros decisivos del Provincial. Las chicas campeonas de Villafañe fueron Selena Vera, Milagros Feldman, Sofía Agüero, Cintia Leguizamón, Ludmila González, Priscila Almirón, Agustina Ovelar, Luizana Acosta, Manela Rodríguez y Agustina Verón. El equipo de Comandante Fontana tuvo estas jugadoras: Luz Maciel, Lisa Giménez, Aylen Osorio, Pilar Nievas, Josefina Cabrera, Denise Cuenca, Estefania Acosta, Josefina Aquino, Mara Leguizamón y Lorena Duarte. En Fútbol 7 sub 16 tuvo su competencia en las dos canchas del Polideportivo de Obras Públicas, sobre el acceso norte de la ciudad. También hubo 12 participantes que se acomodaron en cuatro grupos: Zona A: Colonia Pastoril, Tacaaglé y Laguna Yema. Zona B: Tatané, Subteniente Perín e Ingeniero Juárez. Zona C: Fortín Lugones, Clorinda y Río Muerto. Zona D: Formosa, Pirané y El Chorro. En los cruces de semifinales solo hubo un gol en el tiempo reglamentario y este fue para Clorinda en su cruce ante Laguna Yema. Fue victoria por 1 a 0 para llegar al último partido del torneo. En la otra llave, Tatané y El Chorro terminaron 0 a 0 y hubo que ir a la definición desde el punto penal que se extendió más allá de la serie de tres ejecuciones pactada para que en el uno por uno haga diferencia Tatané que lo ganó por 4 a 3. La final fue de Clorinda ante Tatané. Empataron 1 a 1 y en la definición por penales Clorinda se impuso por 2 a 0. El campeón se llevó el premio luego de estar casi todo el partido abajo en las cifras. Es que en el primer tiempo Tatané se puso 1 a 0 con un gol de cabeza en los primeros minutos, cuando a esa altura, ya Clorinda había mostrado un buen nivel. Con el marcador en contra, las chicas de la segunda ciudad tuvieron buenas oportunidades para igualar pero no lo pudieron hacer hasta que finalmente el tanto llegó cuando los minutos se consumían. Es más, luego del 1 a 1, Clorinda tuvo otra oportunidad muy clara para desnivelar pero no lo pudo hacer. Así llegaron a los penales donde Tatané no pudo convertir y con Clorinda metiendo dos de los tres que ejecutó, hubo campeón. El elenco de Clorinda que irá a Mar del Plata para representar a la provincia es el siguiente: Agustina Alvarez, Corina Gómez, Milagros Osorio, Elisa Centurión, Tania Sanabria, Luciana Alvarez, Ruth Florentí, Beatriz Britez e Ivone Gutiérrez. El equipo de Tatané tuvo estas chicas: Daina Riveros, Belén Avalos, Natalia Ramírez, Florencia Ramírez, Rafaela Rojas, Ludmila Martínez, Mariel Barrios, Tami Servín y Shirley Rolón. En ambos escenarios se cumplió con la habitual premiación, con entrega de certificados para todos los equipos y con las medallas para los tres mejores. Participó, tanto en la cancha de UNaF como en la de Obras Públicas, Mario Romay, Subsecretario de Deportes y Recreación Comunitaria para coronar a los dos campeones y flamantes representantes de Formosa en las Finales Nacionales de los Juegos Evita en Mar del Plata.