Palo Santo y Formosa en voley Sub 15

En la localidad de Ibarreta se consagró campeón Palo Santo. Venció en la final a Gran Guardia y se quedó con el provincial de vóley masculino sub 15. Fueron once los equipos que participaron del provincial de vóley masculino sub 15 en Ibarreta. Al igual que en femenino, estuvieron divididos en cuatro zonas con tres integrantes en tres de ellas y dos en la restante. En la A estuvieron Palo Santo, Formosa y Guadalcazar. En la B, Gran Guardia, El Chorro y El Espinillo. En la C, General Güemes, Mansilla y Los Chirigüanos. En la D, Ibarreta y Riacho He Hé.

Con los partidos de la fase de grupos resueltos quedaron armados los cruces de semifinales que se cumplieron en la mañana de ayer con la muy buna noticia, para que el público local siga bien interesado en el torneo, que Ibarreta estaba entre los mejores. Palo Santo fue el primero en meterse en la final al superar a Mansilla por 2 a 0 y luego fue el turno de Gran Guardia que se tuvo que topar con el dueño de casa, Ibarreta, en un gran encuentro que necesitó de un tie break para definirse a favor del visitante. Si ya en semifinales hubo muchas emociones, para la final quedó la mejor parte. Es que fue victoria de Palo Santo sobre Gran Guardia por 2 a 0 pero con dos sets que fueron muy parejos donde terminó haciendo la diferencia el que estuvo más fino para los detalles. En el primero hubo ventaja mínima para Palo Santo por 25 a 23 y en el segundo casi hubo calco de resultado: 25 a 22. Festejo para Palo Santo que tuvo un gran fin de semana con su vóley ya que se metió en las dos finales de los Provinciales Evita. No pudo en el femenino pero sí metió celebración con los varones que estarán en Mar del Plata. El equipo campeón de Palo Santo tuvo a Horacio Camera, Iván Machado, Gabriel Medina, Manuel González, Mauricio Acosta, Gastón Acosta, Gabriel Acosta y Fabricio Acosta. Por Gran Guardia jugaron David Rivero, Jeremías Recalde, Fernando Romero, Isaías Recalde, Joaquín Noguera, Mauro Torres, Diego Estigarribia y Juan Winiczuk. En el Polideportivo Cincuentenario se jugó hoy sábado la final del Provincial de vóley femenino sub 15 de los Juegos Evita donde Formosa –Independencia Star- se quedó con el título al superar a Palo Santo. Fueron once los equipos que participaron de este Provincial de vóley sub 15 femenino que desarrolló todos sus partidos en el Cincuentenario. Estuvieron divididos en cuatro zonas de esta manera: Zona A: Misión Laishí, General Güemes y Los Chirigüanos. Zona B: Las Lomitas, Formosa y El Chorro. Zona C: Palo Santo, Misión Tacaaglé y Río Muerto. Zona D: Clorinda e Ingeniero Juárez. En los dos primeros días, jueves y viernes, se disputaron todos los juegos de la fase de grupos que sirvieron para determinar a los cuatro protagonistas de las semifinales, capítulo con el que arrancaba la jornada final de ayer. Fueron dos encuentros que se resolvieron muy a favor de los ganadores. Así el equipo de Independencia Star de Formosa dejó en el camino a Clorinda por 2 a 0 y en el otro cruce, Palo Santo tomó diferencias por idéntico resultado ante Misión Laishí. Solo quedaba el partido por el título de campeón poniendo en juego el boleto a Mar del Plata para representar a la provincia en los Nacionales Evita. Formosa y Palo Santo ofrecieron un desenlace muy equilibrado donde las chicas de capital ganaron en dos set pero con márgenes bien estrechos. En el primero la ventaja de Independencia fue de 25 a 22 y en el segundo Palo Santo estuvo muy cerca de llegar la definición a un tercer parcial. El elenco que representará a Formosa en vóley sub 15 femenino en Mar del Plata tiene estas integrantes: Victoria Ansaldi, Daiara Brownless, Daniela Dojas, Luz Fernández, Marcela Galarza, Sandra Mongelós, Micaela Cabrera, Camila Sigel y Brisa Veloso. Palo Santo fue segundo con este plantel: Aldana Acuña, Milagros Cabrera, Diana Escobar, Luciana Espínola, Daniela Paredes, Mariana Paulina, Lourdes Rojas, Camila Salinas y Sheila Schulz. Vino la premiación con la entrega de diplomas a todos los equipos participantes y las medallas para los tres primeros donde se sumó Laishí que se quedó con el tercer lugar. Todo con un invitado especial: Guillermo Osorio, el formoseño que viene de sumar dos medallas –plata y bronce- en los Juegos Panamericanos de Lima en la disciplina pelota vasca. Estuvo acompañado de su familia y fue el encargado de colgar las medallas a las campeonas de Independencia Star.