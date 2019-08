En hockey cuatro con pasajes a Mardel

Los ganadores de los Provinciales de los Juegos Evita en hockey fueron Hymcaya de Formosa, en sub 14 masculino, sub 16 masculino y sub 14 femenino; y Pirañas de Pirané en sub 16 femenino. En las instalaciones del Club Aguará se realizó la competencia de hockey. Tuvo un amplio desarrollo ya que son dos categorías, sub 14 y sub 16, cada una de ellas en ambas ramas, femenino y masculino.









En femenino sub 14 la fase regular tuvo a los participantes en cuatro grupos: Zona A: Laguna Blanca, Riacho He Hé y General Belgrano. Zona B: Pirané, Clorinda y Loma Senés. Zona C: Formosa –Aguará- e Ingeniero Juárez. Zona D: Formosa –Hymacaya- y Laguna Naineck.

Ya en semifinales, Clorinda le ganó a Laguna Blanca por 1 a 0 y en la otra empataron sin goles los dos elencos de la capital provincial, Hymcaya y Aguará. Se impuso con definición por penales australianos el elenco de Hymcaya.

En la final también hubo igualdad sin goles, ahora entre Hymcaya y Clorinda y de nuevo hubo que ir a los penales con otro festejo para Hymcaya que arrancó en desventaja en esa resolución pero lo puso a su favor luego de igualar en la serie de tres, desnivelando en el uno por uno.

El equipo campeón de Hymcaya tuo estas jugadoras: Antonella Marini, Jazmín Soto, Milagros Benítez Cárcano, Agostina Giménez, Lara Polo, Florencia Villafañe, Candela Báez, Tatiana Diarte, Abril Enriquez y Violeta Paredes.

Por Clorinda jugaron Milagros Rodríguez, Bianca Domínguez. Camila Pérez, Agostina Medina, Ximena González, Abigail Barreto, Sol Cristaldo, Luz Zaracho, Angelina Celia y Araceli Alvarez.

En masculino sub 14 fue donde los equipos jugaron todos contra todos y el que sumaba más puntos era el ganador. Este fue Hymcaya de Formosa, segundo quedó Clorinda y tercero fue Ingeniero Juárez.

El elenco de Hymcaya tuvo a Facundo González, Fabricio Alloi, Joaquín Gon, Valentín Santander, Ian Avalos, Luciano Cacace, Facundo Leguizamón y Luis Gavilán.

Los chicos de Clorinda fueron Gustavo Figueredo, Luciano Cuellar, Fabricio Yurita, Danilo Ortiz, Daniel López, Bruno Benítez, Franco González y David Mbroz.

En la categoría sub 16, en femenino, también hubo cuatro grupos: Zona A: Pirané, Clorinda y General Belgrano. Zona B: Riacho He Hé, Formosa –Aguará- y Formosa –Hymcaya-. Zona C: Ingeniero Juárez y Loma Senés. Zona D: Laguna Blanca y Laguna Naineck.

En semifinales, Pirané dejó en el camino a Hymcaya luego del 0 a 0 en el tiempo reglamentario e inclinando la balanza en los penales. En el otro cruce, Loma Senés derrotó a Laguna Blanca por 1 a 0. En el partido por el título de campeón, Las Pirañas de Pirané obtuvieron un claro triunfo por 3 a 0 sobre Loma Senés.

Las campeonas que van a Mar del Plata son de Pirané: Valentina Jerez, Priscila Smith, Camila García, Shirley Ortiz, Nahara Fernández, Nuriam Zoso, Guada Barcenilla, Maylen Quintana y Cintia Quiñones.

El plantel de Loma Senés fue el siguiente: Cinthia Medina, Paula Araujo, Brenda Córdoba, Marianela Petkiebich, Celeste Benítez, Milagros Ruiz Díaz, Milagros Aranda, Lourdes Ruiz Díaz, Ambar Vázquez y Carolina Arando.

En masculino sub 16 los participantes estuvieron en dos grupos: Zona A: Clorinda, Ingeniero Juárez y Formosa. Zona B: Laguna Naineck y Pirané

Los clasificados a la final fueron Hymcaya de Formosa y Laguna Naineck donde los capitalinos se llevaron el triunfo por 3 a 0.

Los ganadores de Hymcaya fueron Axel Ojeda, Jonatan Benítez, Pablo Ríos, Matías Torres, Jorge Rivarola, Oscar Vallejos, Santino Franco, Alejandro Baez, Emanuel Vallejos y Alexander Arcas.

El equipo de Laguna Naineck tuvo estos jugadores: Enzo Chaparro, Leandro Gómez, Dylan Gaona, Juan Casco Noguera, Germán Valieri, Enzo Riquelme, Leonardo Bogado y Federico Insfrán.