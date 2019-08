Hay equipo en atletismo

Los Juegos Evita tuvieron su Provincial de atletismo convencional en la categoría sub 17. Allí se formaron los equipos en femenino y masculino con 16 deportistas cada uno para competir en la Final Nacional de Mar del Plata. La competencia se cumplió a lo largo de dos jornadas en el Centro Provincial de Educación Física Nº 1 con una gran cantidad de delegaciones que llegaron del interior de la provincia. Las pruebas que se desarrollaron fueron 100 metros con vallas, pruebas combinadas, lanzamiento de la jabalina, salto en largo, salto en alto, marcha atlética 4.000 y 3.000 metros, lanzamiento de martillo, lanzamiento de la bala, 100 metros llanos, 200 metros llanos, 2.000 metros llanos, 3.000 metros llanos, 295 metros con vallas, lanzamiento del disco, salto triple, 800 metros llanos y posta 4x100. Luego de cada una de las pruebas quedaron de definidos los dos equipos. Así el femenino tendrá estas 16 integrantes: Nahiara Salinas de Pirané, Pamela Fernández de Subteniente Perín, Julieta González de Ibarreta, Milena Seminara de Riacho He Hé, Lissete Portillo de Estanislao del Campo, Marianela Palacios de Formosa, Aixa Kalyn de Estanislao del Campo, Celia Fernández de Riacho He Hé, Marianela Cárdenas de El Colorado, Gabriel Vizgarra de Los Chirigüanos, Milagros Castel de Ibarreta, Solange Miño de Pirané, Brenda Díaz Almada de Fontana, Tatiana Márquez de Pirané, Silvina Godoy de Fontana y Leonides Rojas de Lugones. Carlos Chávez de Pirané estará al frente del grupo. El equipo masculino será el siguiente: Gaspar Esquivel de Güemes, Axel Zárate de Fontana, Marcos Ayala de Fontana, Samuel López de Formosa, Gonzalo Peña de Laguna Blanca, Matías Galeano de Pirané, Javier Santillán de Estanislao del Campo, Nelson Villordo de El Colorado, Adolfo Recalde de Portón Negro, Hugo Flores de de Zonas Alejadas, Santiago Almirón de Posta Cambio Zalazar, Jonathan Méndez de Palo Santo, Sebastián Almirón de Formosa, Enzo Umerez de El Colorado, Darian Maza de Subteniente Perín y Jorge Galeano de Formosa. El entrenador que estará al frente de los varones será Nazario Ayala de Fontana.