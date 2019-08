Ibarreta y Sarmiento los mejores en 3x3

En el Polideportivo de Laguna Blanca se jugaron los dos Provinciales de básquet 3x3 en la categoría sub 16. En femenino, el título fue para Ibarreta y en masculino los ganadores fueron los capitalinos de Sarmiento. Un nuevo capítulo de los Juegos Evita pasó por el interior de la provincia. La semana pasada había sido el turno del fútbol masculino en Herradura y ahora el destino fue Laguna Blanca que, con el flamante Polideportivo que tiene, brinda óptimas condiciones para llevar adelante la competencia. Allí se desarrolló el Provincial reservado para el básquet 3x3 en la categoría sub 16 tanto en femenino como en masculino. La competencia se cumplió con el habitual esquema de separar en grupos a los participantes para que luego, los cuatro mejores afronten las semifinales. Fue en esta instancia en femenino donde el equipo de Ibarreta logró el pase a la final al superar a las Tanineras de Sarmiento por 5 a 2. En la otra llave de semifinales, Pozo del Tigre obtuvo la clasificación al superar a Villa Escolar A por 6 a 4. La final fue un partido con muchas emociones, de notable paridad donde fue necesario recurrir al tiempo extra para encontrar ganador. Allí la victoria fue para Ibarreta por 10 a 9 sobre las chicas pozotigrenses. El equipo campeón de Ibarreta que irá a Mar del Plata, tuvo estas jugaadoras: Luana Alfonzo, Luciana Anrique, Graciela Gómez y Débora Cuellar. En masculino, donde hubo cuatro zonas en la fase clasificatoria, hubo cruce de capitalinos en una de las semifinales. Fue victoria de Sarmiento sobre Vialidad Provincial por 7 a 3. En el otro duelo de esta instancia, Ibarreta le ganó a Belgrano A por 10 a 5. Como en femenino, Ibarreta también estaba en la final de varones pero acá no pudo con Sarmiento. El conjunto taninero se impuso por 11 a 7 y así se llevó el pasaje a Mar del Plata. Los campeones de Sarmiento fueron: Facundo Benítez, Facundo Ortiz, A. García Romero y Alexis Prantte. En el cierre del Provincial se realizó la entrega de certificados de participación a todas las delegaciones y luego las medallas a los tres primeros, acto en el que participó el intendente anfitrión, Ricardo Lemos acompañado por su equipo de colaboradores, incluyendo al Director de Deportes de Laguna Blanca, Carlos González.