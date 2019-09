Con Durán como bandera

Formosa tiene su equipo de ciclismo para participar de las Finales Nacionales de los Juegos Evita. Hoy domingo se realizó el Provincial que clasificó a nueve pedalistas, entre ellos el tricampeón de estos Juegos, Moisés Durán.

En el circuito diagramado sobre la avenida Néstor Kirchner, en inmediaciones del Polideportivo Cincuentenario, se realizó la competencia de ciclismo para clasificar a los representantes de Formosa para la Final Nacional de Mar del Plata de los Juegos Evita. Eran dos las categorías en juego, sub 14 y sub 16, y también dos las modalidades, por un lado, rueda fina; y por el otro, de montaña; recordando que para la primera especialidad los deportistas cumplen diferentes pruebas que determinan la clasificación final. En la categoría sub 14 masculino fueron dos los clasificados para Mar del Plata: en primer lugar quedó Guillermo Feldmann de El Colorado y segundo Ignacio Rodríguez de Formosa. Mientras que en sub 16 masculino, la primera posición fue para Moisés Durán de Formosa; segundo quedó Federico Feldmann de El Colorado y tercero Tiago Pastor de Formosa, todos ellos clasificados para la cita Nacional. Siempre en rueda fina pero en femenino, las tres clasificadas fueron Yohana Soria Sanz de El Colorado, Belén Alarcón de Formosa y María Figueredo de Laguna Blanca. Por último, en ciclismo de montaña Formosa tendrá un solo representante. Será Franco González de Laguna Naineck en sub 14 masculino.