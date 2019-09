Sarmiento y Tigre a La Felíz

El básquet 5x5 en la categoría sub 15 definió a los ganadores de los Provinciales de los Juegos Evita. En femenino, el título quedó en manos de Pozo del Tigre. En masculino fue de Sarmiento de Formosa. En la mañana del sábado se jugaron las dos finales en el Polideportivo Cincuentenario para el basquet 5x5 sub 15. Primero resolvieron el campeonato las damas en un torneo que contó con la participación de cinco equipos que disputaron la fase de grupos en dos zonas: En la A estuvieron Pirané, Pozo del Tigre y Sarmiento de Formosa. En la B quedaron Villa Escolar e Ingeniero Juárez. En semifinales, Sarmiento dejó en el camino a Ingeniero Juárez por 35 a 11 y Pozo del Tigre a Villa Escolar 24 a 19. En la final se encontraron Sarmiento y Pozo del Tigre que ya se habían medido en la fase de grupos. En ese cruce la victoria había sido para las Tanineras por 21 a 20 pero en este juego final la historia fue diferente y hubo un claro triunfo de Pozo del Tigre por 24 a 12. De esta manera, las campeonas del básquet 5x5 sub 15 que irán a Mar del Plata llegan de Pozo del Tigre y son estas jugadoras: Gimena Ibañes, Briza Meza, Lizet Palma, Anahí Vallejos, Nora Frías, Carolina Gómez, Lara Cejas, Nayla Uro Aranda, Danna Suárez, Carla Campos, Carla Silva. Sarmiento de Formosa se quedó con el segundo lugar y tuvo este plantel: Milagros Campos, Agostina Musso, María Luján Vera Sabaj, Milagros Rojas, Daniela Silgueira, Julia Patiño, Kiara Patiño y Paula Palacio. En masculino, fueron ocho los participantes que quedaron distribuidos en tres zonas: Zona A: Sarmiento de Formosa, Misión Tacaaglé e Ingeniero Juárez. Zona B: Villa Escolar, Clorinda y Belgrano. Zona C: Pirané y Fontana. En una de las semifinales, Sarmiento superó a Villa Escolar por 46 a 20 y en la otra, Clorinda venció a Comandante Fontana por 29 a 18. La final fue para Sarmiento por 47 a 41 en un encuentro que insinuó anticipar la definición en la mayor parte del primer tiempo cuando dominó el elenco de la capital. Pero todo cambió desde el tercer cuarto con un elenco de Clorinda que lució más vigoroso en defensa y así, después de estar 11 puntos abajo en el primer tiempo, lo empató en el tercero en 28 unidades. De ahí en más el trámite fue muy equilibrado, paridad que se trasladó al resultado y entonces hubo que esperar por la resolución en las últimas ofensivas de cada uno de los equipos con Sarmiento sacando un margen de 4 unidades en el cierre que le dio tranquilidad. El equipo de Sarmiento de Formosa tuvo estos jugadores: Martín Kirsch, Juan Leguizamón, Arón Pérez, Gino Zanello, Lisandro Rojas, Maximiliano Araujo, Lautaro Cárdenas, Tobías Lotto y Maximiliano Rossetti. Los chicos de Clorinda fueron Gabriel Díaz, Gabriel Rodas, Samuel Silvero, Fabián Vera, Lautaro Villalba, Lucas Rojas, Renzo Penayo, Franco González, Brian Aquino y Emanuel Rodríguez. En el cierre de la competencia se cumplió con la premiación donde cada una de las delegaciones recibió su diploma de participación y luego fue momento para hacer entrega de las medallas. Villa Escolar se hizo dueño absoluto del tercer puesto ya que tuvo este lugar tanto en femenino como en masculino.