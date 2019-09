Mas clasificados a Mardel

Los Juegos Evita definieron sus campeones Provinciales de handbol sub 14 femenino y masculino. En las finales se repitieron los protagonistas pero no así los campeones. En ambas ramas la definición estuvo a cargo de la EPES 15 de Villa Dos Trece y la EPES 6 de Pozo del Tigre. En femenino el festejo fue de Tigre y en masculino de Dos Trece.

En la rama femenina, la EPES 6 de Pozo del Tigre se consagró como campeón; mientras que en masculino, el pasaje a la instancia Nacional de Mar del Plata quedó en poder de la EPES 15 de Villa Dos. Vale agregar que en las dos finales se enfrentarán Pozo del Tigre y Dos Trece. En la EPEP Nº 496 “Pablo Pizzurno” del barrio Parque Urbano se desarrolló el torneo en masculino. Fueron ocho los equipos participantes que disputaron la instancia inicial en tres grupos: Zona A: EPES 43 de Pastoril, EPES 14 de Ingeniero Juárez y EPES 13 de General Güemes. Zona B: EPES 6 de Pozo del Tigre, EPES 92 de Clorinda y EPES 20 de Villa Escolar. Zona C: EPES 15 de Villa Dos Trece y Misión Tacaaglé. Los tres ganadores de zonas y el mejor segundo se metieron en las semifinales que ya se cumplieron en esta última jornada –el resto de los encuentros se desarrollaron el martes-. En las semifinales, Villa Dos Trece dejó en el camino a Pastoril al vencerlo por 17 a 9, en tanto que Pozo del Tigre superó a Clorinda por 17 a 13. La final para Villa Dos Trece sobre Pozo del Tigre por 25 a 16 en un juego donde el campeón se plantó muy firme desde el inicio haciendo un trabajo defensivo muy sólido. Eso le permitió dejar sin gol a su rival en esos minutos iniciales en tanto que pudo anotar en el arco de enfrente para distanciarse por 3 a 1. Nunca más iba a abandonar el mando en el resultado e incluso en el segundo tiempo pudo ser más contundente para sacar más diferencia y así llegar a los instantes finales sin que su rival tenga chances de igualar. El plantel de Villa Dos Trece que se coronó campeón tuvo estos jugadores: Ticiano Sánchez, Santiago Mesa, Fabricio Ojeda, Santiago Salinas, Nahuel Maciel, Alan Pérez, Ezequiel López, Alan Rojas, Benjamín Añazco, Armando Valdez, Santiago Rivero y Mauro Giménez. Para Pozo del Tigre jugaron: Fabrizio Sotelo, Carlos Duarte, Vladimir Gómez, Walter Montes, Walter Yllesca, Víctor Maldonado, Fabricio Verza, Iván Orquera, Lucas Tolaba, Federico Britos, Diego Castro y Peddro Ocampo. En Provincial en femenino tuvo como escenario el Polideportivo del Instituto Superior de Formación Docente “Félix Atilio Cabrera”. Allí el campeonato quedó en manos de la EPES 6 de Pozo del Tigre campeón. También hubo ocho equipos que afrontaron la fase clasificatoria en tres grupos: Zona A: Don Bosco de Formosa, EPES 14 de Ingeniero Juárez y EPES 13 de Güemes. Zona B: EPES 6 de Pozo del Tigre, EPES 9 de Laguna Blanca y EPES 18 de Herradura. Zona C: EPES 15 de Villa Dos Trece y Misión Tacaaglé. Con el mismo sistema de clasificación que en masculino, los tres ganadores de zonas y el mejor segundo se metieron entre los cuatro que iban por el título. Allí, en semifinales, Villa Dos Trece derrotó a General Güemes por 17 a 3 y en la segunda, Pozo del Tigre a Formosa por 31 a 4. La final tuvo un claro ganador. Fue Pozo del Tigre que se impuso sobre Villa Dos Trece por un claro 33 a 11. En este caso hubo un dominador evidente de las situaciones que fue sacando diferencias rápidamente para triplicar en goles a su rival. El equipo campeón de Pozo del Tigre tuvo estas jugadoras: Milagros Argañaraz, Ana Paula Godoy, Ana Andrea González, Anahí Silva, Janet Pérez, Esther Maidana, Fabiola Ruiz, Marisela Tordoya, Daira Salto, Isabella Coronel y Romina Paniagua. El elenco de Villa Dos Trece jugó con: Araceli Zayas, Lucero Casco, Yasmín Rodríguez, Brenda Peralta, Abigail Torales, Lidia López, Bianca del Carril, Milena Ayala, Tamara Depieri, Ayelén Piri, Vanina Callejas y Celina Gómez.