Un equipo que sueña con medallas

El atletismo adaptado tuvo su Provincial de los Juegos Evita que sirvió para definir los atletas que tendrá Formosa en la cita Nacional de Mar del Plata. Es un equipo formado por tres categorías, de acuerdo a las edades, con muchos deportistas que ya saben lo que es subirse al podio. La competencia que clasificó a los integrantes de los tres equipos –sub 14, sub 16 y sub 18- se realizó en la jornada del martes en el Centro Provincial de Educación Física Nº 1. Allí estuvieron las delegaciones de toda Formosa para cumplir las diferentes pruebas que fueron clasificando a los deportistas. Al día siguiente, en el Complejo Juan Pablo II donde estuvieron alojadas las delegaciones, se cumplió la ceremonia de premiación que inicialmente tuvo el paso de cada uno de los equipos para recibir su diploma de participación. Luego llegó el momento de ir conociendo los nombres de los clasificados comenzando por la categoría más chica, la sub 14, que tendrá este equipo: Intelectuales: Facundo Villalba de la Especial 21 de Güemes; Lautaro Figueredo de la EPES 67 de Formosa y Gimena Riveros de la Escuela Deportiva de Tatané. PC: Ricardo Flores de la Especial 21 de Güemes; Bárbara Molina de la Especial 2 de Clorinda y Daniela Maldonado de la EPES 42 de Formosa. Motores: Aldana Quiñones de Instituto San José de Clorinda; Luz Barrios de la Especial 6 de Pirané y Carlos Carril de la EPES 1 de El Colorado. Ciegos y disminuidos visuales: Salvador Quintana de la EPES 67 de Formosa y Viviana Fernández de la EPES 42 de Formosa. Siguió la entrega de medallas con la sub 16. Allí se conoció quienes serán los que irán a Mar del Plata: Intelectuales: Alejandro Villalba de la Especial 21 de Güemes; Mateo Schelover de la Escuela Fontana de El Colorado y Evelin Giménez de la Especial 2 de Clorinda. PC: Milagros Vallejos de Elefante Azul de Palo Santo; Luz Milagros Sánchez de la EPES 29 de Tacaaglé y David Ruiz Díaz de la EPES 67 de Formosa. Motores: Marcos Giménes de Fortín Lugones; Carolina Maciel de la EPES 69 de Formosa y Milagros Velazco de la Escuela Deportiva de Tatané. Ciegos y disminuidos visuales: Severiana Gallardo de la Especial 17 de Ingeniero Juárez, Julio Barquet de la Especial 3 de El Colorado y Micaias Acevedo de la Especial 25 de Estanislao del Campo. Por último quedó la sub 18. Los clasificados fueron: Intelectuales: Marcela Rivero de Tatané; Milagros Ocampo de Herradura y Braian Ledesma de El Colorado. PC: Cecilia Pereira de Elefante Azul de Palo Santo, Enzo Pintier de Centro Angel de El Colorado y Enrique Martínez de la EPES 68 de Formosa. Motores: Sebastián Contreras de El Colorado, Fabricio García de Formosa y Evangelina de Oliveira de la Especial 2 de Clorinda. Ciegos y disminuidos visuales: Cintia Torales de Intégrame de Clorinda y Paula Peña de la Especial 17 de Ingeniero Juárez. Down: Ramón González de la EPES 46 de Formosa y Katerina Sanabria de la Especial 5 de Formosa. Como se decía, hay un gran trabajo en toda Formosa de los profesores para con los chicos. Ellos también irán a Mar del Plata al frente de sus deportistas. La lista es la siguiente: Angélica Zorrilla de Tatané, Mirta Llanos de Clorinda, Lidia Rojas de Formosa, Noelia Sotelo de El Colorado, Isabel Falcón de Formosa, Cintia Ovelar de Ingeniero Juárez, Laura Moreira de El Colorado, Blanca Torres de El Colorado, Ninfa Giménez de Formosa, Daniel Pablo de Palo Santo, Leandro Fernández de Pirané, Mario Benítes de Clorinda, Osar Zitterkopf de Formosa, Facundo De Michielis de Estanislao del Campo, Saúl Ruiz Días de Tacaaglé, Sebastián Klein de Güemes, Marcelo Robles de Fortín Lugones, Aníbal Lencina de Herradura, Genaro Ortiz de El Colorado y Julio Olmedo de Formosa.