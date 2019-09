Tras dos suplementarios Tigre campeón

Con una emocionante final que necesitó de dos tiempos suplementarios, se definió el Provincial de handbol Sub 16 femenino de los Juegos Evita. Fue victoria para Pozo del Tigre sobre Villa 213 por 14 a 13. En el estadio del Club San Martín de la capital provincial, se realizó este torneo con la participación de ocho elencos. Afrontaron la fase clasificatoria en tres zonas, donde se midieron todos contra todos para que los tres ganadores de zonas y el mejor segundo avancen a las semifinales.

Esa primera instancia la jugaron así: Zona A: Pozo del Tigre, Villa Escolar y Clorinda. Zona B: Formosa, Ingeniero Juárez y General Güemes. Zona C: Villa 213 y Misión Tacaaglé. En los cruces de semifinales, Pozo del Tigre venció a General Güemes por 15 a 5. En la otra llave la historia fue más ajustada, donde finalmente Villa 213 superó a Formosa, representando por el Club San Martín por 13 a 10. Ambas semifinales se jugaron el sábado por la mañana, al igual que la gran final que vino después de una pausa para que los equipos repongan energías. Así cerraron el Provincial Pozo del Tigre y Villa 213, con un partido donde fue imposible que alguno de los elencos consiga hacer una diferencia superior a los dos goles. Al final del primer tiempo, había ventaja mínima de 8 a 7 para Pozo del Tigre y en la segunda mitad bajó la eficacia ofensiva de los dos equipos y con menos goles de cada lado, Villa 213 lo pudo empatar para llegar al final con un 12 de cada lado. Vinieron los 5 minutos de tiempo extra y no hubo manera de resolver el cruce. Pozo del Tigre anotó en una ocasión pero 213 lo igualó y con 13 a 13 había que ir a un segundo tiempo extra. Allí, con el enorme esfuerzo que ya a esa altura habían hecho los dos equipos, un gol para Pozo del Tigre inclinó de manera definitiva la balanza que así se quedaba con el Provincial por 14 a 13. El equipo campeón del handbol Sub 16 femenino de Pozo del Tigre lo integraron estas jugadoras: Camila Roda, Rosario Lobo, Julia Argañaraz, Milagros Palma, Cintia Gómez, Tatiana Gómez, Morena Paniagua, Janete Verza, Verónica Cabrera, Selena Romero y Luciana Quiroga. Por Villa 213 jugaron: Roxana Aguirre, Lourdes Barrios, María Díaz, Florencia Famoso, Vilma Gómez, Anahí González, Agustina González, Guadalupe Vercesi y Mariela Wetsel.