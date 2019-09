Villa 213 festejó en Laguna

El handbol sub 16 de los Juegos Evita también tuvo Provincial en Laguna Blanca. Allí se jugó en la rama masculina donde se repitieron los finalistas del femenino pero con desenlace distinto. Fue festejo para Villa 213 sobre Pozo del Tigre.

El handbol se dividió en dos en el cierre de la pasada semana en un nuevo capítulo provincial de esta edición 2019 de los Juegos Evita. Mientras que en la capital se realizó el torneo para las chicas, en el Polideportivo de Laguna Blanca la propuesta fue para los varones. Allí fueron nueve equipos, separados en tres zonas los que tomaron parte del torneo de acuerdo a esta distribución: Zona A: Villa 213, Misión Tacaaglé e Ingeniero Juárez. Zona B: Pozo del Tigre, Formosa y Villa Escolar. Zona C: Laguna Blanca, Colonia Pastoril y General Güemes. También con la clasificación de los tres ganadores de zonas más el mejor segundo, vinieron las semifinales con el atractivo extra para la localidad anfitriona, que Laguna Blanca estaba en la discusión. Así, en semifinales, Villa 213 dejó en el camino a Formosa al vencerlo por 18 a 11 y en el otro cruce, Pozo del Tigre dejó a Laguna Blanca sin final al superarlo por 22 a 19. De esta manera había otra final entre Villa 213 y Pozo del Tigre que también tuvo mucha paridad, como en femenino, aunque no fue necesario llegar al tiempo extra. Lo ganó Villa 213 por 21 a 19 para quedarse con la clasificación a los Juegos Nacionales de Mar del Plata. Los campeones de Villa 213 fueron: Matías Ríos Céspedes, Santiago Weitzel, Lisandro Soveron, Nicolás Rodríguez, Fabio Insaurralde, Nicolás Depieri, Blas cabaña, Exequiel Romero, Samuel Giménez, Diego Schmidt, Laureano Ramírez y Ricardo Roldán. El equipo de Pozo del Tigre tuvo este plantel: Agustín Segundo, Kevin Campos, Sergio Bañagasta, Matías Bauza, Juan Ruiz, Marcos Tolaba, Ever Romero, Rodolfo Godoy, Marcelo Tolaba, Fernando Luján, Hugo Román y Alvaro Candia. La competencia tuvo su cierre con la correspondiente premiación de la que participaron, además del staff de profesores de la Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria, el equipo de trabajo de la Coordinación de Deportes del municipio de Laguna Blanca.