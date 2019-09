30 mas para Mardel

El atletismo convencional sub 14, femenino y masculino tuvo su Provincial de los Juegos Evita para clasificar a los 30 atletas que irán a la instancia Nacional de Mar del Plata. La competencia se realizó en la pista del Centro Provincial de Educación Física Nº 1 a lo largo de dos jornadas donde el objetivo fue definir los 15 deportistas para armar el equipo femenino y el masculino.



Las pruebas que se realizaron a lo largo de los dos días fueron 80 metros con vallas, lanzamiento de jabalina, 100 metros con vallas, salto en largo, 80 metros llanos, salto en alto, lanzamiento del martillo, lanzamiento de disco, 150 metros llanos, lanzamiento de la bala, 2000 metros llanos, marcha atlética, 800 metros llanos, posta 5x80 y pruebas combinadas. El equipo masculino tendrá estos atletas: Lautaro Fernández de Riacho He Hé, Brian Gómez El Colorado, Paolo Curtido de Ibarreta, Facundo Pérez de El Colorado, Cástulo Ortiz de Riacho He Hé, Lautaro Acota de Pirané, Rafael Lezcano de Siete Palmas, Nahuel Cabañas de Subteniente Perín, Ramiro Torres de Palo Santo, Ricardo Alonso de Ibarreta, César Paniagua de Formosa, Nicolás Ocampo de Lugones, Leadro Chávez de El Colorado, Elías Rodríguez de Riacho He Hé y Sergio Sánchez de San Martín Dos. Estará a cargo del equipo la profesora Sergia Gómez del Departamento Pilcomayo. Mientras que el equipo femenino lo forman Bianca Salinas de Pirané, Mariana Lazarte de Formosa, Ayelén Salinas de Estanislao del Campo, Dalma Insfrán de Riacho He Hé, Florencia Lezcano de Clorinda, Ruth Verón de Lugones, Xiomara Benítez de Ibarreta, Analía Luna de Patiño Ruta 86, Evelyn Camacho de Formosa, Luana Manani de Formosa, Giuliana Pintos de Pirané, Monserrat Ramírez de Naineck, Carla Villalba de Formosa, Larisa Colman de Riacho He Hé y Nidia Martínez de Naineck. El profesor Francisco Robles estará al frente del equipo.