En la arena fue para Villa 213 y Palo Santo

El Provincial de vóley de playa sub 14 de los Juegos Evita quedó en manos de equipos del interior. Palo Santo ganó en femenino y Villa 213 en masculino. La competencia se concretó en dos jornadas en las canchas del Club 8 de Diciembre. En ambas ramas participaron quince equipos. En femenino los equipos estuvieron divididos en cinco zonas de tres integrantes cada una: Zona A: Palo Santo, Clorinda A y Belgrano B. Zona B: Fontana, Villa 213 y Formosa B. Zona C: Belgrano A, Formosa A y Tacaaglé A. Zona D: Villa Escolar B, Clorinda B y Villa Escolar A. Zona E: Gran Guardia B, Gran Guardia A y Tacaaglé B.



En la instancia de semifinales Palo Santo superó a Tacaaglé B y Villa 213 a Villa Escolar B. En la final, la pareja de Palo Santo se quedó con la victoria ante Villa 213 por 2 a 0. Ambos parciales los ganó por 21 a 12, en el primero de ellos con mucha paridad en gran parte del desarrollo hasta que logró despegar Palo Santo y su rival no se pudo mover de los 12 puntos. Las campeonas de Palo Santo que irán a la instancia Nacional de Mar del Plata son Camila Salinas y Diana Escobar. Las chicas de Villa 213, que se llevaron el segundo puesto, fueron Tamara Depieri y Karen Mendoza. En masculino también fueron quince equipos con el mismo sistema de competencia, en cinco zonas con tres integrantes cada una: Zona A: Gran Guardia A, Mansilla A e Ibarreta A. Zona B: Clorinda A, Formosa A y Tacaaglé A. Zona C: Gran Guardia B, Villa 213 A y Belgrano B. Zona D: Tacaaglé B, Villa 213 B y Mansilla B. Zona E: Ibarreta B, Formosa B y Clorinda B. En los cruces de semifinales, Villa 213 derrotó a Mansilla y Gran Guardia A a Ibarreta. En el juego decisivo, los chicos de Villa 213 mostraron su mejor repertorio para superar a Gran Guardia por 2 a 0. En el primer parcial la diferencia fue de 21 a 14 y en el segundo de 21 a 12. Italo Vercesi y Angel Jara fueron los integrantes del equipo campeón del provincial de Villa 213. En tanto que por Gran Guardia A jugaron David Rivero y Mauro Torres.