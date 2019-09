El ajedrez tiene sus clasificados

Los Juegos Evita tuvieron su Provincial de ajedrez donde se armó el equipo para participar de la instancia Nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata. Son los últimos pasajeros que se van sumando para la amplia delegación que llevará Formosa en un par de semanas a Mar del Plata. Ahora se definieron los lugares en ajedrez con la competencia Provincial que se realizó entre el viernes y el sábado en las instalaciones de la Fundación Racimo en el barrio San Jorge.



Allí se compitió en las categorías sub 16 y sub 14 para completar los 11 lugares y también los puestos para quienes se desempeñarán como delegados en cada una de las divisiones mencionadas. En sub 16, masculino, el equipo de Formosa lo formarán Santino Pedemonte de Formosa, Alvaro González de Ibarreta y Franco Alonso de Formosa. En el femenino estarán Leyla West de Las Lomitas y Milagros Barrientos de Riacho He Hé. Cesarina Vera será la delegada. Las posiciones finales del torneo, incluyendo puntajes, fueron estas: Santino Pedemonte 6 puntos; Alvaro González y Franco Alonso 5,5; Claudio Zarza 5; Leyla West, Milagros Barrientos, Nelson Del Valle, Augusto Ledesma, Cristian Moreira y José Bordón 4; Exequiel Julián, Fabiola Castellano, Franco Gleria, y Fabricio Ejarque 3; Anabella Olmedo 2,5; Rubén Herrera, Néstor Coronel, Pablo Tejada y Lucas Ortiz 2; y Jacobo Cañete 1,5. En sub 14, los clasificados en masculino fueron Facundo Schneider de Formosa, Joaquín Sandoval de Pozo del Tigre, Nicolás Valdez de Ibarreta y Facundo Sena de Laguna Blanca. En femenino, Natalia Arancibia de Formosa y Antonela Navarro de Ibarreta. Saturnina Maldonado será la delegada. Las posiciones finales fueron estas: Facundo Schneider 6,5; Joaquín Sandoval 6; Nicolás Valdez 5,5; Facundo Sena, Nicolás Garnica, Sebastián Caja, Natalia Arancibia y Maximiliano Suárez 5; Antonela Navarro 4,5; Juan Pasicose, Esteban Miranda, Lautaro Bordón, Joaquín Zavala, Fernando Maciel, Sergio Troche, María Torres y Kevin Almada 4; Luz Acuña y Joel Cubilla 3,5; Exequiel Ruiz Díaz, Milagros Salinas, Ramiro Aceval, Cristian Figueredo, Javier Benítez, Héctor Ferreira, Benjamín Cáceres, Gonzalo Arrúa y Fidelina Sosa 3; Patricio Agüero 2,5; Benjamín Gómez, Fabricio Chávez y Leonardo Saldívar 2; Leandro Galeano y María Vega 1,5; Alexis Ortiz 1; y Alejandro Guerreño 0.