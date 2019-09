Está el equipo de Acuatlón

El acuatlón definió a sus representantes para los Juegos Nacionales Evita. Son 8 atletas con 3 de ellos que irán por segundo año seguido. Esta nueva prueba de los Juegos Evita de carácter Provincial se desarrolló en el natatorio del Club Náutico y sobre la calle Francisca Zambonini de Zambrini.



Allí el objetivo era definir 2 deportistas por rama y categoría para darle forma al equipo de 8 atletas. Sub 14 y sub 16 las divisiones con una muy buena cantidad de participantes, todos ellos habituales competidores en las citas que esta disciplina desarrolla por todo el país y también en Formosa lo que siempre genera expectativas en la delegación para el Nacional de Mar del Plata. Con la sub 14 se largó la jornada, primero con las chicas y luego los varones. Lo mismo ocurrió con la sub 16 aunque en el caso de los varones hubo 2 series. En sub 14 masculino se dio el cierre más apretado y emocionante de la jornada ya que Renato Siacia se quedó con el primer lugar superando prácticamente sobre la línea de llegada a Agustín Mercado Kelly en un cierre que mereció el aplauso de todos los presentes para ambos. Vale dejar en claro que eran los dos primeros de cada categoría los que se llevaban el pasaje a Mar del Plata. En definitiva el equipo de 8 atletas y 2 delegados quedó formado de esta manera: Sub 14: Masculino: Renato Siacia y Agustín Mercado Kelly de Natalú. Femenino: Bianco Gómez de Natalú y Lara Cubilla de Natalu. Delegada, Patricia Cubilla. Sub 16: Masculino: Alejandro Retamar de Yaguareté y Mauro González de Yaguareté. Femenino: Rocío Bóveda de Yaguareté y Lourdes Aguirre de Natalú. Delegado, Orlando Arauz. Hay tres que repetirán participación en los Juegos Nacionales Evita en relación a los que estuvieron el año pasado. Se trata de Rocío Bóveda, Mauro González y Alejandro Retamar quienes ya formaron parte del equipo sub 16 en 2018 y ahora estarán de nuevo con muchas ganas de ser protagonistas.