Hay ganadores en básquet Sub 17

En la última semana de Provinciales de los Juegos Evita llegó la definición para el básquet 5x5 sub 17. Pozo del Tigre ganó en femenino; y Formosa, con Sarmiento, en masculino. El Provincial en la rama femenina se realizó en el estadio Centenario de la ciudad capital. Participaron seis equipos que estuvieron distribuidos en dos grupos. En la Zona A estuvieron Pozo del Tigre, Sarmiento de Formosa y Riacho He Hé. En la Zona B, Villa Escolar, Pirané e Ingeniero Juárez.

Pozo del Tigre mostró muy rápido que tenía serias intenciones de quedarse con el campeonato. Ya en la fase de grupos había vencido a Sarmiento de Formosa, otros de los favoritos. Así las tigrenses se instalaron en semifinales donde derrotaron a Villa Escolar por 32 a 16. En el otro cruce de esta instancia, Pirané superó a Sarmiento de Formosa por 45 a 37. Las Tanineras se iban a quedar con el tercer lugar al vencer a Villa Escolar. En tanto que la final quedó en manos de Pozo del Tigre al superar a Pirané por 59 a 46. El equipo campeón de Pozo del Tigre lo integraron Damaris Valdez, Ruth Palomo, Micaela Sajama, María Belén Salom, Xiomara Brandán, Carmina Torres, Larta Alvarez y Brenda Vega. Para Pirané jugaron Lucía Bareiro, Ada Silva, Marina Martínez, Victoria Velázquez, Belén Villalba, Jazmín Cabrera, Jaqueline Martínez, Alejandra Quintana y Ariadna Quintana. La premiación, donde cada equipo recibió su diploma de participación y los tres mejores las medallas, contó con el Subsecretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay. El Provincial masculino se hizo en Comandante Fontana donde hubo nueve participantes. Estuvieron en tres zonas, de esta manera: Zona A: Sarmiento de Formosa, Villa Escolar e Ingeniero Juárez. Zona B: Ibarreta, Clorinda y Lote 8. Zona C: Fontana, Tacaaglé y El Colorado. Llegaron las semifinales y allí Sarmiento de Formosa superó a Clorinda por 71 a 51. En la otra llave, en un encuentro que se jugó a cancha llena, Ibarreta dejó sin final a los locales de Fontana con un 84 a 70. Por el tercer puesto Clorinda le ganó a Fontana 50 a 41 y en el juego definitivo se necesitó de un tiempo suplementario para encontrar al campeón. Es que Sarmiento e Ibarreta igualaron en 83 en el tiempo regular por lo que fue necesario disputar otros cinco minutos donde el equipo de la capital se quedó con la victoria por 95 a 91. El elenco campeón de Formosa –Sarmiento- tuvo estos jugadores: Elian González, Adrián Bechardo, Axel Garcete, Francisco Pfleger, Martín Medina, Máximo Paredes, Alejo Ortiz, Mauro Figueredo e Iván Alucín. Ibarreta fue segundo con este plantel: Santiago Montiel, Juan Torres, Juan Roldán, Felipe Cabral, Alex Jarzynski, José Zárate, Iván Salto, Amilcar Ocampo, Brian Villamayor y Mijael Ledesma. En el cierre vino la premiación de la que participaron las autoridades municipales, no solo los anfitriones de Fontana, sino también de Ibarreta.