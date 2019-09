Festejo a domicilio

En Clorinda se jugó el último Provincial de los Juegos Evita en el interior donde el festejo fue para Formosa. Fue en vóley sub 17 femenino donde Independencia Star se quedó con el pasaje a Mar del Plata al vencer en el juego decisivo, nada menos que a las locales. En el estadio de Argentinos del Norte se realizó el Provincial con la participación de once equipos que fueron acomodados en cuatro zonas: Zona A: Formosa, Misión Laishí y Guadalcazar. Zona B: Clorinda, General Belgrano y Lote 8. Zona C: El Espinillo, Palo Santo y Gran Guardia. Zona D: Las Lomitas Ingeniero Juárez. Luego de las dos primeras jornadas, entre jueves y viernes, quedaron los mejores cuatro equipos para el último y decisivo día del torneo donde se debían resolver las semifinales y luego la gran final. En el primer partido de semis, Formosa mostró un andar firme ante Palo Santo para ganar por 2 a 0 con parciales de 26-16 y 25-13. Luego fue el turno de Clorinda ante Las Lomitas con lo que siempre se genera cuando el equipo local está en estas instancias. Las anfitrionas tenían grandes ilusiones de llegar a la final en su casa y lo pudieron hacer luego de superar el encuentro en dos set, que fueron bien ajustado: 25-21 y 25-22. Llegó el encuentro final donde Formosa siguió dando muestras de su potencial, tal como había ocurrido en todo el torneo. De esta manera volvió a ganar por 2 a 0, ahora ante Clorinda con parciales de 25-16 y 25-11. Formosa -Independencia Star-: Julieta Amarilla, Lourdes Cardozo, Liliana Pérez, Agostina Ramírez, Maitén Rodas, Agustina Rodríguez, Giuliana Ruiz, Lara Speit, Regina Trinidad y Sara Vega. La competencia se cerró con la correspondiente premiación donde el tercer puesto quedó en manos de Las Lomitas. Las chicas recibieron sus medallas y luego fue el turno para los dos mejores con Clorinda recibiendo los aplausos de su gente y con Formosa celebrando la clasificación a los Juego Nacionales Evita de Mar del Plata.