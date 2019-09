El Colorado a Mardel

En la última jornada de los Provinciales de los Juegos Evita, El Colorado se quedó con el campeonato de vóley sub 17 masculino. En una extensa final superó a General Belgrano por 2 a 1. Terminó siendo el último Provincial en tener su campeón y en eso hubo gran responsabilidad de parte de los cuatro mejores equipos que tuvo el torneo ya que en semifinales y final, hubo dos encuentros que necesitaron de un tie break para encontrar ganador, en clara muestra de la paridad que evidenciaron los equipos a lo largo de los tres días que duró el torneo.



Así fue la definición del vóley sub 17 masculino que tuvo su cierre en el Polideportivo Cincuentenario luego de una fase de grupos donde intervinieron doce elencos en cuatro zonas de tres integrantes. Los grupos fueron estos: Zona A: El Colorado, Formosa y Lote 8. Zona B: General Belgrano, Mansilla y La Rinconada. Zona C: Las Lomitas, Riacho He Hé e Ingeniero Juárez. Zona D: Gran Guardia, El Espinillo y Río Muerto. Con los cuatro mejores definidos, la jornada final del sábado se inició con la clasificación de El Colorado luego de supera a Las Lomitas en semifinales por 2 a 1. El primer set fue para Lomitas por 25 a 23 y luego vino la reacción de El Colorado que se llevó el segundo por 25 a 18 con lo que fue necesario el tie break donde el equipo de La Perla del Sur sacó ventaja con un 15 a 9. En la segunda semifinal Belgrano dejó en el camino a Gran Guardia por 2 a 0. Se dio un equilibrado primer set donde Belgrano terminó ganando por 27 a 25 aunque tuvo que pasar por varios apuros, incluso levantando set ball. En el arranque del segundo set Belgrano se distanció rápido en las cifras, hubo pedido de tiempo muerto por parte de Gran Guardia pero no pudieron igualar el gran trabajo que había hecho en el capítulo anterior y así terminó siendo un claro parcial de 25 a 12 que puso a Belgrano en la final. Ya las semifinales habían dejado muchas emociones pero la final redobló la apuesta. El Colorado ganó el primer set por 25 a 19 y estuvo a punto de llevarse el segundo, y en consecuencia el campeonato, pero lo ganó Belgrano con un largo 30 a 28. Segundo partido en el mismo día con tie break para El Colorado que, como en semifinales, fue el que pudo hacer la diferencia, en este caso, mínima con un 15 a 13 para quedarse con el título y el pasaje a la instancia Nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata. El equipo campeón de El Colorado tuvo estos integrantes: Bruno Ramírez, Leonel Alegre, Nahuel Gazarkevich, Alvaro Cárdenas, Alejandro Roa Sauchuk, Ricardo Fernández, Alfredo Aguilar, Joaquín Nuñez, Juan Benítez y Luciano Miño.