Listos para La Feliz

La delegación de Formosa, con más de 500 integrantes, tuvo su despedida en el estadio Centenario. Como todos los años, un momento donde se combinan emociones. Mar del Plata es el destino para la delegación donde estará llegando este domingo para cumplir rápidamente con todas las exigencias administrativas del torneo y luego quedar listos para vivir la ceremonia inaugural. En el último capítulo de los Juegos Evita de este 2019 en Formosa, el Centenario fue el lugar para el acto de despedida donde, además de las palabras de las autoridades, se hizo entrega de la bandera de Formosa para que los deportistas la luzcan en Mar del Plata. Luego comenzó la desconcentración para que cada uno de los trece colectivos suba a sus pasajeros, iniciando con el destinado a la delegación de atletismo adaptado con un total de 60 integrantes. En el camino hacia su micro, cada contingente recibía la indumentaria deportiva que van a utilizar en los Juegos y también la ración de alimentos para el largo viaje. Sobre la calle Fontana esperaban lo micros y también los familiares en una mañana donde la llovizna no dio respiro. Mario Romay, Subsecretario de Deportes y Recreación Comunitaria de Formosa, fue el primero en tomar la palabra donde felicitó “a los entrenadores, a los profes, a los atletas, que a través del mérito deportivo son los que nos van a representar y llevar la bandera de Formosa a los Juegos Nacionales de Mar del Plata. Y como dijo Gildo Insfrán, nosotros estamos contentos con poder fortalecer el deporte y creo que con esta imagen estamos más fortalecidos que nunca. Exitos, que tengan un buen viaje, les pido que seamos la delegación más correcta y la delegación más alegre de Mar del Plata”. Unos minutos antes había elogiado la igualdad de oportunidades que hay en Formosa: “Hace unos días cuando la nueva Agencia de Deportes Nacional nos decía cual era el monto que nos iban a disponer para la provincia de Formosa para este viaje, la verdad que nos llevamos una gran sorpresa, nos mandaron los mismos recursos que en octubre de 2018, parece que no hubo inflación para ellos. Y ahí están las palabras de nuestro gobernador que dice que el Estado Provincial siempre va a estar para acompañarlos y fue así que no dudó ni un segundo en decir que nuestra delegación va a ir completa, tengamos que invertir lo que tengamos que invertir. Nuestros niños y niñas de toda la provincia tienen que tener igualdad de posibilidades y eso se cumple”. Eber Solís se dirigió también a los deportistas. El diputado provincial y vicegobernador electo les marcó que “más allá de la responsabilidad competitiva, tienen la responsabilidad de representarnos a todos y, como hijos de esta tierra, estamos orgullos de ustedes, y por eso los venimos a despedir con los brazos abiertos y con los brazos abiertos los vamos a recibir porque sin lugar a dudas esta va a ser la mejor delegación que va a representar a toda la provincia. El Gobernador me pidió especialmente que venga a estar aquí, que con los brazos abiertos intente darle el mayor y caluroso abrazo a cada uno de ustedes, decirles que en esta situación difícil que está atravesando el país, todas las áreas del gobierno no están solas, pero fundamentalmente el deporte y la cultura, para seguir formando buena gente, buenas personas, más aún si van a estar acompañados de la mano del Estado. No sé cuantas medallas van a traer, pero como decía Mario, van a ser la delegación más alegre, más divertida, más organizada, unida y solidaria”.