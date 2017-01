La nadadora formoseña Raisha Tellez se refirió a su año deportivo y a los que se viene en el calendario personal y por equipo, “Es lindo poder venir nuevamente y ver tantos chicos nuevos que están empezando en la natación. Venir a Formosa me trae muchos recuerdos, soy orgullosa de ser de acá y la quiero pero en Buenos Aires entrenado es una oportunidad que no puedo dejar pasar”, dijo la nadadora que está desde el 2015 en el club Sociedad Alemana de Villa Ballester, mejor equipo a nivel nacional. “El 2016 fue uno de mis mejores años; estuve con la Selección Argentina, clasificatorios, selectivos, mejoré mucho mis marcas y estoy cerca de las marcas para el Sudamericano”. “Ahora trabajando, tengo una concentración del 2 al 13 para los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018 que es como un simulacro de Villa Olímpica y además me quiero preparar este año para el Mundial Juvenil. La verdad estoy muy feliz y ver como ahora después de tanto trabajo se están dando los frutos”.