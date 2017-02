Azcoaga de Selección

El joven Cristian Azcoaga de 13 años continúa desde hace varias temporadas destacándose en el tenis de mesa y en este 2017 parece no será la excepción ya que tras disputar en Mendoza el selectivo en la categoría Sub 15, fue convocado para formar parte del seleccionado argentino en dicha categoría y que próximamente jugará el Sudamericano en Paraguay el próximo mes y posteriormente jugar el Open Cadet y Junior que es un Circuito Mundial. También formaron parte de los selectivos: Tomas Rolla (Sub 13), Iván Cieza (Sub 15) y Christian Azcoaga (Sub 15). Todos los competidores tuvieron un muy buen desempeño, pero fue Azcoaga, quien con sólo 13 años de edad logró ingresar a la Selección Argentina en la categoría Sub 15, por lo tanto representará a nuestro país. Además fue convocado a ser parte del staff el entrenador nacional Alejandro Azcoaga para formar parte del plantel técnico de la Selección Argentina para el Sudamericano y el Circuito Mundial.