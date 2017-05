Turno para el voley en los JUF

Hoy jueves se pusieron en marcha los Provinciales de vóley de los Juegos Universitarios Formoseños. Mañana viernes se completa la fase de grupos y el sábado van las semifinales y las finales. Después de la finalización del primer Provincial -fue de handbol- los Juegos Universitarios Formoseños viven sus tres días exclusivos para el vóley. Todo se juega en el Polideportivo Cincuentenario en masculino y femenino con una fase de grupos que dará lugar a la instancia de semifinales, ésta a cumplirse el sábado. En ambas ramas la fase clasificatoria se juega en zonas para resolver quienes serán los mejores cuatro equipos de la competencia. En femenino los participantes fueron separados en cuatro grupos: Zona A: Humanidades, Pirané y Salud A. Zona B: General Güemes, Villa Escolar y Salud B. Zona C: Instituto en Educación Física, Laguna Yema e Ingeniero Juárez. Zona D: Ibarreta y Clorinda. Hoy jueves comenzaron con este fixture: a las 17, Humanidades-Pirané; 17.40, General Güemes- Villa Escolar; Instituto en Educación Física-Laguna Yema; e Ibarreta-Clorinda. Viernes: 8, Humanidades-Salud A, 8.40, General Güemes-Salud B; 9.20, Instituto en Educación Física-Ingeniero Juárez; 10, Clorinda-Ibarreta; 14.30, Pirané-Salud A; 15.10, Villa Escolar-Salud B; 15.50, Laguna Yema-Ingeniero Juárez. Sábado: 8, ganador Zona A frente al ganador de la Zona C; 9, ganador Zona B y ganador Zona D; y 10, final. En masculino son tres zonas. Quedaron así: Zona A: Instituto en Educación Física, Villa Escolar e Ingeniero Juárez. Zona B: Humanidades, Palo Santo y Laguna Yema. Zona C: Ibarreta, San Martín 2 y Laguna Blanca. Jueves: 18, Instituto en Educación Física-Villa Escolar; 18.40, Humanidades-Palo Santo; y 19.20, Ibarreta-San Martín 2. Viernes: 8, Villa Escolar-Ingeniero Juárez; 8.40, Palo Santo-Laguna Yema; 9.20, San Martín 2-Laguna Blanca; 14.30, Instituto en Educación Física-Ingeniero Juárez; 15.10, Humanidades-Laguna Yema; 15.50, Ibarreta-Laguna Blanca. Sábado: 8, ganador Zona A frente al ganador de la Zona B; 8.40, ganador Zona C frente al mejor segundo; y 9.20, final. Lanzamiento Juegos Juveniles Mañana viernes a las 19, en el Galpón C del Paseo Costanero, se realizará el lanzamiento de la cuarta edición de los Juegos Juveniles Formoseños, competencia destinada a jóvenes de 15 a 17 años de toda la provincia de Formosa, Para esta edición los deportes que tendrán protagonismo en los Juegos serán estos: voley (masculino y femenino), atletismo (masculino y femenino), hándbol (masculino y femenino), basquet (masculino y femenino), fútbol (masculino) y fútbol 5 (femenino), hockey (Femenino) y atletismo discapacidad (femenino y masculino).