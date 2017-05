Lanzaron los JJF

La cuarta edición consecutiva de los Juegos Juveniles Formoseños fue presentada en un acto que se desarrolló en el Galpón C del Paseo Costanero. Allí se resaltó la decisión política para garantizar este espacio para la práctica deportiva y también lo que se ha ido ganando con la continuidad que incluye la ambición de quienes compiten, y también de quienes acompañan a los jóvenes, de ser año a año mejores. Los Juegos Juveniles forman parte de los diferentes programas deportivos que impulsa el Gobierno de Formosa a través de Subsecretaría de Deportes y Recreación Comunitaria. Apuntan a los jóvenes de 15 a 17 años de toda la provincia que en este mes de mayo ya iniciarán las competencias extendiéndolas hasta los primeros días de julio. En el acto de lanzamiento, Mario Romay, Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria, se refirió al origen de estos Juegos luego de destacar que se cumplen por cuarto año consecutivo: “Nacieron desde la idea de cómo asegurábamos el calendario deportivo, en estos tiempos tan difíciles, desde el estado provincial. Muchos de los que estamos acá hemos vivido años atrás la euforia que había con los intercolegiales algo que hoy no sucede. Pensábamos como actuábamos, en una franja etaria un poco difícil, donde los jóvenes empiezan a tener ofertas de todo tipo donde no solamente el alcohol o las drogas sin también internet o el teléfono que atentan contra la idea de que hagan deportes. Entonces buscamos asegurar y promover un espacio para que hagan deporte y así nacieron estos Juegos Juveniles que tienen los mismos objetivos que los otros programas, incluir, formar mejores personas, tener una gran territorialidad porque vienen chicos de toda la provincia. También con los años de continuidad empieza una nueva etapa que es la de la competencia y con la competencia todos empiezan a crecer. No solo quieren participar sino que también quieren ganar, seguir escalando de a poquito y ser cada día mejor como cualquier persona en los aspectos de su vida”. Ya lanzados los Juegos Universitarios ahora se viene la etapa de inscripción que se extenderá al 24 de mayo y desde el 25 se inician las actividades en cada una de las localidades para luego disputar las Finales Departamentales, previstas del 29 de mayo al 3 de junio. Por último quedarán las Finales Provinciales del 5 de junio al 1 de julio. Siguiendo con lo ocurrido en el acto en el Galpón C, Romay cerró su alocución invitando a los jóvenes a defender el modelo formoseño: “En Formosa tenemos un plan trazado, tenemos un objetivo, un camino, un modelo a seguir, y que todos los jóvenes tenemos que defender este modelo porque si lo seguimos defendiendo vamos a lograr defender diferentes derechos adquiridos, el derecho a la práctica del deporte, el derecho a ser escuchados. Sin lugar a dudas es un modelo que nos tiene como actores principales y cuando uno se siente protagonista de una historia no hay que decir mucho, simplemente hay que profundizar las ideas, trabajar cada día más. Los invito a seguir defendiendo el modelo porque nos quedan muchos objetivos por cumplir”.