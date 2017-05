La Naranaja ya juega en los JUF

El tercer deporte de los Juegos Universitarios Formoseños se puso en marcha hoy lunes. Se trata del básquet que se juega en masculino y femenino y que tendrá su jornada final el miércoles por la mañana en el estadio Centenario. Desde hoy lunes y hasta mañana martes por la tarde se jugará la instancia de grupos e incluso las semifinales en cada una de las ramas. Así para el miércoles solo quedarán las dos finales. En femenino, salvo la mencionada final, los partidos se jugarán en el Colegio Nacional en el estadio Ramón Fraixedes. Los participantes están en tres grupos: Zona A: Instituto en Educación Física, Salud e Ibarreta. Zona B: Laguna Yema, Cuenca del Plata y Misión Tacaaglé. Zona C: Pirané y Villa Escolar. Los juegos comenzaron hoy con este programa: 19 horas, Instituto en Educación Física-Salud; y 20, Laguna Yema-Cuenca del Plata. Seguirán mañana martes así: 9, Pirané-Villa Escolar; 10, Instituto en Educación Física-Ibarreta; 11, Laguna Yema-Misión Tacaaglé; 15, Villa Escolar-Pirané; 16, Salud-Ibarreta; 17, Cuenca del Plata-Misión Tacaaglé; 18, semifinal (primero Zona A contra primero Zona B); 19, semifinal (primero Zona C contra mejor segundo). El miércoles a las 9, en el estadio Centenario, se disputará la final. En masculino toda la competencia se desarrolla en el estadio Centenario. También los equipos están en tres grupos: Zona A: Instituto en Educación Física A, Instituto en Educación Física B y Villa Escolar. Zona B: UNaF, Cuenca del Plata e Ingeniero Juárez. Zona C: Misión Tacaaglé, Villa 213 e Ibarreta. El programa de juego determinó este orden para hoy lunes: 18, Instituto en Educación Física A-Instituto en Educación Física B; 19, UNaF-Cuenca del Plata; 20, Misión Tacaaglé-Villa 213; 21, Instituto en Educación Física A-Villa Escolar. Mañana Martes: 8.30, UNaF-Ingeniero Juárez; 9.30, Misión Tacaaglé-Ibarreta; 10.30, Villa Escolar-Instituto en Educación Física B; 11.30, Ingeniero Juárez-Cuenca del Plata; 15, Ibarreta-Villa 213; 17, semifinal (primero Zona A contra primero Zona B) y 18.15, semifinal (primero Zona C contra mejor segundo). El miércoles, a las 10, se disputará la final en el Centenario. JJF Este miércoles se cierra la inscripción en la ciudad de Formosa para participar de la etapa local de los Juegos Juveniles Formoseños. Hay tiempo hasta las 19 para anotarse. Lo pueden hacer en estos lugares: EPET N° 7 del barrio Eva Perón de 8 a 11, en el Polideportivo La Paz de 8 a 11, en la Coordinación de Educación Física de 8 a 11 y en la sede de la Subsecretaria de Deportes –estadio Centenario- de 8 a 12 y de 18 a 20.