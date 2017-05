Los trofeos del básquet quedaron en Capital

Los equipos de Formosa fueron los ganadores de los dos Provinciales de básquet de los Juegos Universitarios Formoseños. El equipo de Salud, en femenino, y el de UNaF, en masculino, se quedaron con el premio mayor, en ambos casos venciendo en la final a los representantes de Ibarreta. En el estadio Centenario se jugaron las finales de la competencia que se puso en marcha en la jornada del lunes con los varones jugando en el mencionado escenario y las chicas en el Colegio Nacional. En cada uno de esos recintos, en el cierre del martes se disputaron las semifinales. En el caso de las chicas. Salud le ganaba a Villa Escolar por 43 a 35 e Ibarreta dejaba en el camino a Cuenca del Plata ante la no presentación de este equipo. Lo mismo ocurría con los varones donde Salud eliminaba a Instituto en Educación Física A por un apretado 50 a 44 e Ibarreta a Villa Escolar por cifras algo más amplias: 47 a 34. De esta manera solo quedaron los dos juegos finales. En femenino, Salud le ganó a Ibarreta por 35 a 31 en un juego que tuvo un marcado equilibrio en todo su desarrollo. A lo largo del primer tiempo el elenco de Formosa se mantuvo al frente en las cifras pero siempre con Ibarreta a poco margen. Esto le permitió al equipo del interior pasar al frente en el segundo tiempo, incluso cerca del final del encuentro. Así se metieron en los dos minutos finales con brecha mínima y las chicas de Salud lograron atacar con mayor eficacia en ese desenlace para lograr ponerse cuatro puntos arriba y evitar una nueva igualdad de Ibarreta. Las chicas de Salud que se quedaron con el título de campeonas Provinciales fueron estas: María José Soto, Pamela Escobar, Macarena Rodríguez, Paola Delgado, Lucía Gómez, Malena Flores, Verónica Tniede, Karina Chávez, Fernanda Koguc y Alejandra Romero. Por Ibarreta jugaron Rosa Ayala, Mayra Dorado, Eliana Escalada, Araceli Ferrreira, Lucía López, Juliana Ortiz, Melisa Paredes, María Pedrozo, Silvina Rodriguez y Alejandra Vera. La final entre los varones tuvo el mismo condimento que la de las chicas: paridad completa. En este caso reflejada con exactitud en los 40 minutos de acción ya que en ese tramo no pudieron desnivelar y terminaron igualados en 42 puntos. Necesitaron de cinco minutos extras donde UNaF consiguió ventaja de 8 puntos en las cifras finales –la mayor brecha que hubo en el partido- con un 58 a 50 sobre Ibarreta. El elenco del interior fue quien estuvo por mayor espacio de tiempo al frente de las cifras en el partido, también, como en las mujeres, con su rival al acecho. Pero en el cuarto final logró despegarse a 6 puntos, distancia que hasta ese momento ninguno había podido conseguir y que asomaba casi como definitiva. Pero UNaF salió a flote con un parcial de 8 a 0 y no solo empató sino que se puso un doble arriba. Fue ahí donde quedó muy bien parado para quedarse con el triunfo pero en el cierre, con dos tiros libres, Ibarreta obligó a llevar el juego al suplementario. En ese período, los dos perdieron piezas importantes por llegar a la quinta falta –UNaF a Alejandro Medina e Ibarreta a Ramón Rodríguez- y así siguió la parida hasta que los capitalinos se fueron tres puntos arriba y ya su rival no pudo volver a emparejar la historia. El equipo campeón de UNaF tuvo estos jugadores: Juan Kalyn, Alejandro Medina, Albano Roldán, José Serrudo, Jesús Koguc, Nicolás Gómez, Luciano Montiel, Facundo González e Iván Zarza. Los subcampeones de Ibarreta fueron: Ramón Rodríguez, Walter Barrrios, Juan Acevedo, Alan Kalyn, Armando González, Kevin Cozzoli, Cristian Mora, Alfredo Benítez, Nelson Montiel y Fernando Navarrete. Fútbol A los Juegos Universitarios Formoseños solo les queda el fútbol. Desde mañana jueves y hasta el sábado se van a disputar los Provinciales en ambas ramas. Mañana comienzan a llegar las delegaciones y allí se terminará de definir el fixture. También se van a evaluar las condiciones del tiempo para decidir que escenarios se van a utilizar. En caso que no se den precipitaciones se juega en el Instituto Superior de Formación Docente Félix Atilio Cabrera y en la Escuela Nº 496 Pablo Pizzurno. En caso contrario se unificarán los dos torneos en el Cincuentenario.