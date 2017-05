Juegos Interesacolares

En el salón de uso múltiple de la Escuela Nº 66 “José Manuel Estrada”, la Coordinación de Educación Física, organismo perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura, lanzó oficialmente los Juegos Nacionales Interescolares. La apertura y la explicación del modo en que se desarrollará la etapa Formosa, estuvo a cargo del titular de la Coordinación, profesor Héctor Arévalo, quien estuvo acompañado el director de Educación Privada, profesor Javier Gallardo, y el representante de la Subsecretaría de Educación, profesor Ricardo Riquelme, además del director de Deportes de la Provincia, Luis Ortellado. Es importante señalar que los Juegos Nacionales Interescolares 2017, son organizados por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, las finales tendrán lugar del 29 de octubre al 2 de noviembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A nivel provincial la organización es responsabilidad del Ministerio de Educación y Cultura, por intermedio de la Coordinación de Educación Física. Las fases son: Locales, departamentales y Provincial. Las categorías en que se competirán Son Sub 14 y Sub 16, masculino y femenino, en las disciplinas de: Hándbol, voleibol, y atletismo convencional y adaptado. En la etapa local de Capital, la actividad se iniciará entre el 5 y 6 con el hándbol masculino y femenino en sub 14 y Sub 16. Los partidos se jugaran en los polideportivos de las escuelas: EPES Nº 35 “Dr. Arturo Jauretche” del barrio San Pedro, Nº 66 “José Manuel Estrada” y Nº 87 del barrio República Argentina. El voleibol arrancará entre el 29 y 30 de junio, en ambas ramas y categorías, en las escuelas: Nº 35, Nº 87 y el Instituto de Formación Docente “Félix Atilio Cabrera”. El atletismo convencional y adaptado en su instancia provincial se desarrollará entre el 17, 18 y 19 de agosto para el primero, y entre el 18, 19 y 20 de septiembre para el segundo. Los provinciales de los Interescolares Nacionales se llevaran a cabo en Capital (hándbol y voleibol M y F Sub 14, además de atletismo convencional y adaptado), Clorinda (hándbol masculino Sub 14 y Sub 16) y Laguna Blanca (voleibol femenino Sub 16 y hándbol femenino Sub 16). El responsable de la Coordinación, profesor Arévalo, dijo que participaran alumnos de los colegios secundarios de toda la provincia, y que los representantes provinciales viajarán a la CABA, para competir en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). Para llevar adelante la organización y fiscalización de los Juegos Nacionales Interescolares, se contará con el valioso aporte del equipo de trabajo de los profesionales de la educación física de la Coordinación.