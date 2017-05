El Interior coronó el fútbol

Hubo que esperar a la última disciplina deportiva de esta cuarta edición de los Juegos Universitarios Formoseños para encontrar a los jóvenes del interior como los mejores. Fue el fútbol, en masculino y femenino, donde el festejo no quedó en la ciudad capital sino que coronó a Ibarreta entre las chicas y a Palo Santo entre los varones. Hubo dos duelos en la definición con Instituto en Educación Física de Formosa por un lado, frente a Ibarreta, en la rama masculina, y ante Palo Santo, en varones. En ambos juegos nadie fue capaz de romper el cero en el marcador y entonces hubo que recurrir a la definición desde el punto penal donde los arqueros pararon remates y así pudieron inclinar la balanza para el interior, cortando además la serie de títulos de Instituto que, en ambas ramas, había sido campeón en las tres ediciones anteriores. En femenino el camino a la final ya había sido bien exigente para Instituto en Educación Física porque también había igualado 0 a 0 en esa instancia ante Humanidades pero avanzó al vencer en los penales por 3 a 1. En la otra llave Ibarreta le ganaba a Misión Tacaaglé por un claro 4 a 0 y se ilusionaba con ser el mejor de la competencia. Llegó la final entre Ibarreta a Instituto. Empataron 0 a 0 en un juego con un trámite muy equilibrado donde no abundaron las claras situaciones de gol y donde había quedado flotando la impresión que Ibarreta había terminado más entero buscando hasta el tramo final para romper el cero. No hubo manera de desnivelar y entonces hubo que recurrir a la definición por penales con tres ejecuciones de cada lado. Allí Ibarreta se llevó el partido anotando sus dos ejecuciones sin necesitar de la tercera porque a esa altura, su arquera, Juliana Ortiz ya había parado dos remates para ser decisiva en la resolución. Ortiz no había actuado en el arco a lo largo del partido pero su equipo realizó la variante posicional antes del final del tiempo regular, la mandaron al arco y allí logró hacer la diferencia con dos atajadas llevándose todas las felicitaciones a la hora de la celebración. Las chicas campeonas de Ibarreta fueron estas: Nadia Ovelar, Eliana Gusevich, Valeria Silvera, Juliana Ortiz, Melina Ovelar, Jaqueline Colman, Pamela Zelaya, Gimena Leite, Gabriela Avalos y Eliana Escalada. Por Instituto en Educación Física jugaron: Rosalía García, Luciana Bordón, Maira Ruiz Díaz, Angélica Salazar, Débora Candia, Gabriela Paiva, Daniela Ferreira, Giselle Beky, Jaquelina Paliza y Yamila Pineda. En masculino la historia de semifinales y finales fue un calco de lo que ocurrió en femenino. Es que Instituto en Educación Física empató con Humanidades y lo ganó en los penales 3 a 1. En la otra llave, Palo Santo, superaba a Ingeniero Juárez por 4 a 0. Hasta acá, lo mismo que se vio en femenino: uno que pasaba por penales y el otro con un claro 4 a 0. Y en la final el título fue para el que no había pasado por penales, Palo Santo. Y tal como ocurrió en la final de las mujeres, el resultado fue 0 a 0 para ir a los penales. En cuanto a lo que ocurrió en el partido, acá si hubo diferencias con la final femenina. Es que Instituto asumió el protagonismo en todo el encuentro buscando desnivelar el resultado. Incluso ya en el primer tiempo optó por poner un arquero-jugador para que se pare más allá de la mitad de cancha y buscar así nuevas opciones para desnivelar. Palo Santo esperó contra su arco, aguardando por alguna oportunidad para atacar de contra que incluso las tuvo. Pero no hubo manera de romper el cero y entonces también serie de tres ejecuciones para buscar el campeón. En el segundo remate de Instituto, Edgar Franco, arquero de Palo Santo se transformó en protagonista al atajarlo. Ganaba su equipo 2 a 1 con un penal pendiente de cada lado y en el tercero de los suyos la historia quedó sentenciada con un nuevo acierto. 3 a 1 y campeonato para Palo Santo con otro ruidoso festejo, tal como antes lo habían hecho las chicas de Ibarreta que también se sumaron a la alegría de los varones. Los ganadores del Provincial de fútbol de Palo Santo fueron estos: Amado Aranda, Edgar Franco, David Guggisberg, Daniel Pesoni, Jorge Vera, Osvaldo Zamudio, José Sosa, Alberto Nuñez, Leandro Velázquez y Juan López. Los chicos de Instituto en Educación Física fueron: Fernando Campos, Rodolfo López, Juan Ríos, Franco Acosta, Cristian Roa, Nicolás Ortiz, Alejandro Franco, Matías Macencio, Mauro Pino y Juan Viera. En el cierre de la jornada que se cumplió en la mañana de hoy en el Polideportivo Cincuentenario, se realizó la entrega de diplomas a todos los equipos participantes y luego la premiación con las correspondientes medallas para los tres primeros. De esta manera se completo el calendario de los Juegos Universitarios Formoseños en esta edición 2017 que quedará marcada por ser el primer año donde el interior, con Ibarreta y Palo Santo, tuvo su primera alegría.