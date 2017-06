El Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación Comunitaria presentó los Juegos de Los Pueblos Originarios Formoseños. Un nuevo Programa deportivo que, como todos lo que se llevan adelante, apuesta a ganar espacio en todo el territorio de la provincia, en este caso con las comunidades aborígenes. El lanzamiento del Programa se cumplió en el salón de conferencias del estadio Centenario con la presencia de las autoridades del área, funcionarios provinciales, de las intendencias del interior y referentes de las comunidades aborígenes que llegaron a la ciudad capital desde sus tierras. Así, con un recinto desbordado de público se presentaron los lineamientos de lo que será un campeonato provincial de fútbol masculino y femenino contando al mismo tiempo con la adhesión de funcionarios que vienen trabajando desde hace mucho tiempo con los pueblos originarios. Del acto participaron los anfitriones Aníbal Gómez, Ministro de la Comunidad; y Mario Romay, Subsecretario de Deportes y Recreación Comunitaria; los diputados provinciales, Ricardo Mendoza, Roberto Vizcaino y Luis López Guaymás; y el presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes, Esteban Ramírez. Por otra parte hubo una marcada presencia de intendentes del interior, funcionarios municipales de deportes, directores de etnias y referentes de las comunidades. Fue Romay quien se encargó de dar la bienvenida agradeciendo por la respuesta: “gracias por acompañar esta propuesta del gobierno de la provincia, les agradezco de corazón haber venido, así nos están diciendo queremos jugar al fútbol, queremos hacer deporte, y eso para nosotros es una motivación extra. Esta es una propuesta que la hemos hecho al señor gobernador y el señor gobernador tardó un minuto en poder incluirlos”. Explicó que “en todos los programas que impulsamos desde la Subsecretaria se trata de tener una gran territorialidad, unir a más niños y niñas, jóvenes dentro del sistema deportivo de la provincia y así surgió la demanda de una competencia para la categoría absoluta como se le llama en otros puntos del país, libres como decimos nosotros. Entonces surgió la idea de dar un espacio para los hermanos aborígenes. Seguramente ustedes tiene a sus hijos participando de los Juegos Evita pero no teníamos un espacio creado para que ustedes se inserten en el deporte, para que puedan confraternizar desde otro lugar. Lo que pensamos es tratar de llegar a todas las comunidades, a todos los pueblos, que todos puedan participar, divertirse y en segunda instancia está la parte competitiva que todos sabemos que cuando entramos a la cancha queremos ganar”. Completó recordando que “la práctica del deporte es un derecho adquirido que tenemos que defender. Tenemos que tener un sentido de pertenencia de ser formoseño, de que tenemos un conductor y que tenemos un plan trazado, tenemos que seguir por ese camino porque es el camino que nos va a llevar a buen puerto y lo tenemos que hacer bien unidos”. En el cierre de los discursos fue el turno de Aníbal Gómez: “el gobernador sabe, como deportista y como hombre del deporte que es, de la importancia de este tipo de actividades. La práctica deportiva está ligada a no solamente tener un cuerpo sano sino también tener una mente sana y un buen espíritu sano. Esto es una verdad que se sabe hace mucho tiempo y que nosotros afirmamos. En los tiempos que corren esta verdad es más importante que nunca porque muchos males nos acechan como sociedad, como pueblo. Se acercan tiempo difíciles, hay un gobierno nacional que realmente no está acertando el camino y esto tarde o temprano va a impactar en cada uno de nosotros y en cada una de las comunidades. Nadie tiene la solución a este problema pero sí sabemos que hay cosas importantes que debemos hacer, una de ellas es el deporte. El deporte, el trabajo, el estudio, eso es lo que hay que impulsar y se impulsa desde el gobierno de Formosa”. El Ministro de la Comunidad dejó sus buenos augurios para el torneo: “Quiero felicitar por la iniciativa a Mario Romay, por esta gestión que está llevando adelante y creemos que va a ser realmente muy exitosa y que va a dar sus resultados porque todos los compañeros vamos a estar acompañando y que va a dar pie que de esto nazcan cosas nuevas que irán en beneficio de toda la comunidad”. En la parte final del lanzamiento, Luis Ortellado, Director de Deportes de la Provincia, se encargó de ilustrar sobre el formato que tendrá la competencia aportando información sobre cuáles serán los puntos de la provincia donde se competirá en cada una de las instancias y también las comunidades que lo harán.