Campeones Nacionales de atletismo

Se realizó en Mendoza el Campeonato Argentino de Atletismo Juvenil y en donde tres formoseños lograron hacer podios. Leonardo López, su hermano Samuel y María del Rosario Majda llevaron la bandera formoseña a lo mas alto. “Se nos dio todo, gane en salto en alto con una marca de 1,95; anteriormente en Chaco competimos también en otro torneo y ahí quedé tercero en una categoría Sub 23 cuando yo tengo 16 años; fue primero el campeón argentino, segundo uno de Buenos Aires y tercero yo con 2 metros que fue cuando subí mi marca personal”, dijo Leonardo López quien fue Oro en su especialidad. “Competí en marcha atlética, en 5 km, donde logré salir tercera; además también Chaco fui tercera en Sub 23 y yo era la mas chica con 17 años”, dijo María del Rosario Majda. “Pude representar de la mejor manera a Formosa en Mendoza, a pesar de que el frío no ayudó mucho a los garrochistas”, empezó diciendo Samuel López, hermano de Leonardo quien se especializa en salto con garrocha y también al igual que su hermano terminó primero.