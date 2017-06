Finales Provinciales de los JJF

Llegaron las fechas para la realización de los Provinciales de los Juegos Juveniles Formoseños. Desde mañana lunes se juega el de vóley que coincidirá con la continuidad de los Departamentales de Formosa que, por el mal tiempo, vienen con demoras. El provincial de vóley en masculino y femenino se pone en marcha mañana lunes para los Juegos Juveniles Formoseños, tal como estaba determinado en el calendario de la competencia. Las delegaciones de todo el interior irán llegando mañana a la capital para que así se pueda definir el fixture de la competencia que se llevará adelante en el Polideportivo Cincuentenario. La semana pasada se jugó la instancia Departamental en Formosa para este deporte que definió que el equipo de Policial llegue al Provincial entre los varones y la EPES Nº 51 en las mujeres. Continuando con los Provinciales, del 8 al 10 está programado el de fútbol masculino, del 12 al 14 el de handbol, del 15 al 17 el de atletismo, del 19 al 21 hockey y fútbol femenino, 22 al 24 basquet, 26 al 28 atletismo discapacidad y 29 al 1 de julio el beach vóley. La semana pasada se fue desarrollando la instancia Departamental para Formosa aunque con la obligación de hacer cambios por el estado del tiempo que conspiró, por ejemplo con el fútbol. El vóley fue el primer deporte que se cumplió dejando los ya mencionados clasificados para el Provincial. Luego se jugó el handbol en la jornada del jueves. Allí en femenino el ganador fue el equipo de la EPET Nº 5 y el viernes se cumplió el handbol masculino donde el clasificado fue Club de Niños. Ambos lograron su lugar para el Provincial. Este martes y miércoles habrá fútbol en el Polideportivo Policial por el Departamental de Formosa. Vale recordar que el fútbol, para los varones, era de once pero ante las precipitaciones, y con el objetivo de no hacer más postergaciones, se decidió jugar esta semana bajo techo. En masculino, hay quince equipos que fueron separados en cinco zonas de tres elencos cada una. En la A quedaron EPES Nº 42, EPES Nº 51 y Estudiantes SF B. En la B, EPES Nº 95, EPES Nº 61 y EPES Nº 35. En la C, EPET Nº 5, EPES Nº 99 y EPES Nº 31. En la D, San Martín B, San Martín A y San Francisco. En la E, EPES Nº 68, EPTIP Nº 10 y Estudiantes SF A. Mientras que en femenino van a participar EPES Nº 31, EPES Nº 57 y EEPJE Dring. Luego del fútbol Departamental, el miércoles habrá básquet en el Colegio Nacional.