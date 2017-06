Lanzan una nueva edición de los Evita

Mañana jueves a las 19 en el Galpón C del Paseo Costanero, se realizará el lanzamiento de la edición 2017 de los Juegos Evita. Los Juegos Evita inician un nuevo capítulo en Formosa con la habitual enorme respuesta de chicos y grandes con, cada uno desde su función, una gran ilusión de ser parte de una competencia que está instalada desde hace rato en todo el territorio provincial.



Mañana jueves se cumplirá el lanzamiento formal de esta nueva edición donde las autoridades de la Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria presentarán las pautas a cumplir en este camino que termina en la gran Final Nacional que se hará en Mar del Plata. Así hoy a las 19 en el Galpón C se podrán conocer todos los aspectos que tanto les interesan a los entrenadores, dirigentes y deportistas para así encarar la recta final de sus trabajos para la puesta a punto. En este aspecto hay fechas que son de mucho valor para tener presente luego de este lanzamiento. Por ejemplo, del 23 al 29 de junio se inicia la etapa de inscripción. Inmediatamente arranca la competencia con la Etapa Local que irá desde el 30 de junio al 7 de julio. Luego será momento para las Finales Departamentales del 8 de julio al 31 de julio para llegar a las Finales Provinciales que se pondrán en marcha el 27 de julio extendiéndose hasta el 4 de octubre. La cita en Mar del Plata, para las Finales Nacionales será del 9 al 14 de octubre. Los Juegos Evita son coordinados en la provincia de Formosa por la Subsecretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, llegando a convocar a miles de niños de todo el territorio provincial. En esta edición, están dirigidos a niños y jóvenes de 10 a 18 años, abarcando a más de 90.000 chicos de toda el área provincial. Están divididos en tres categorías: Sub14 (10, 11, 12, 13 y 14 años), Sub 16 (15 y 16 años) y Sub 18 (17 y 18 años). La categoría de Adultos Mayores abarcará a todas las personas mayores de 60 años de ambos sexos.