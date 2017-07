Sacrificio y amor por la camiseta

En el predio de deportes al lado de al escuela Normal, un grupo de atletas formoseñas, todos ellos menores de 18 años, entrena día a día para representar de la mejor manera a nuestra Provincia. Con los escasos materiales deportivos que tiene a su disposición, algunos de ellos elaborados de manera casera, compiten de igual a igual ante atletas que cuentan con centros deportivos especializados. Leonardo López (salto en alto), Samuel López (salto con garrocha), María del Rosario Majda (marcha) y Ana González (5000 metros), son los gladiadores formoseños que con gran esfuerzo y constancia ya saben de subirse a podios nacionales. Al costado de una de las canchas de fútbol, en un espacio reducido, una pila de colchones oficia como respaldo y amortiguación para los atletas López, Leonardo y Samuel, quienes son parte de las disciplinas salto en alto y salto con garrocha respectivamente; recientemente se consagraron campeones en Nacional de Mendoza y lograron subir al podio en Chaco donde compitieron ante atletas de hasta 23 años, es decir, una larga ventaja en experiencia y por sobre todo forma de trabajo habida cuenta del sistema y centros de entrenamientos con los cuales cuentan atletas en estas especialidades en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, entre otros. “Estuvimos en Mendoza y logramos a nivel Nacional todos traer medallas por tercera vez consecutiva salimos campeones Yo, mi hermano y una atleta, todo el esfuerzo que hacemos vale la pena”, dice Leonardo. Agregando que “Es algo muy estricto y fuerte y si no te gusta te va acostar mucho, todos los días hay que entrenar y no se puede abandonar para representar de la mejor manera a Formosa”. Por su parte, María del Rosario Majda, de quien se refería Leonardo, dijo que “Hay que entrenar fuerte y duro y además alimentarse bien; a veces entrenamos dos veces al día”. Samuel, hermano de Leonardo, dice en un parate del entrenamiento, “Dentro de muy poco, estaremos viajando al Nacional de Menores de Santa Fe y trabajmos muhco para poder dejar a Formosa arirba”. En tanto que Ana González, dijo que “Siempre con esfuerzo y sacrificio dando lo mejor de si para representar de la mejor manera a Formosa; todos los días me entreno en la Costanera con el entrenador Jorge Sosa, de los mejores maratonistas d Formosa; me estoy entrenado en los 3000 metros y 5000 metros llanos para una competencia en Entre Ríos y otra en Paraguay; y hace poco gané maratones de Jujuy, la Prefectura, la de Clorinda y los Juegos Juveniles”.