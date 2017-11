Turno del atletismo en los Interesecolares

En el predio del Complejo El Paraíso de Los Niños se desarrollará este viernes a partir de las 8,30 el Torneo Provincial de Atletismo, en Masculino y Femenino, correspondiente a los Juegos Deportivos Interescolares Sub 12. La organización se encuentra a cargo de la Coordinación de Educación Física, organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Educación. Algunas de las delegaciones participantes ya llegaron ayer a la Capital, y se encuentran alojadas en los albergues del Estadio Centenario (varones) y Evita (mujeres). La inclemencia del tiempo en toda la región demoró el arribo de las representativos de los departamentos más lejanos. En caso se registrarse una lluvia que impida la realización de la competencia, los deportistas disfrutaran de paseos y una tarde de cine, para luego regresar a sus localidades. El profesor Héctor Arévalo, responsable de la Coordinación, manifestó que las pruebas habilitadas para el Provincial son las siguientes: 60 metros llanos, 800 metros, posta 4 x 60, lanzamiento de la pelota de softbol y salto largo. Habrá indumentaria deportiva para todos los escolares y sus entrenadores. Las escuelas clasificadas para el Provincial en masculino, son: Instituto “Félix Atilio Cabrera” (Capital), EPEP Nº 187 (Tatané- Laishí), EPEP Nº 49 de Buena Vista (Pilcomayo) y EPEP Nº 250 “Los Gauchos de Guemes” (General Guemes- Patiño). En femenino: EPEP Nº 514 “República Argentina” (Capital- Formosa), EPEP Nº 33 “John F Kennedy” (Herradura- Laishí), EPEP Nº 49 “San José de Calasanz” (Riacho He He- Pilcomayo), EPEP Nº 250 (General Guemes- Patiño), EPEP Nº 186 (El Colorado- Pirané). Ayer en horas de la tarde todo se encontraba dispuesto para la recepción de todas las delegaciones, la posterior reunión de delegados y la entrega de las indumentarias deportivas. Hoy después del final de las pruebas se procederá a la entrega de las medallas a los mejores clasificados, además de los certificados de participación.