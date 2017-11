Fútbol en las Olimpiadas Municipales

Continúan desarrollándose los atrapantes partidos correspondientes a las Olimpiadas Municipales 2017, en la disciplina fútbol 5, categoría Libre y Mayores de 40 años. Los encuentros que se jugarán este sábado 11, en el complejo deportivo La Recova, son los siguientes: Cancha 1 9 hs Tránsito A vs Tránsito B -Libre- 9:30 hs Deportes B vs Espacios Verdes -M 40- 10 hs Intendencia vs Concejo -Libre- 10 :30 hs Tránsito B vs Banda Municipal -Libre- 11 hs Bromatología vs Transporte -M 40- 11 :30 hs Recursos Humanos vs Tránsito -M 40- Cancha 2 9 hs Electrotecnia vs Concejo -M 40- 9:30 hs Cementerio vs Banda Municipal -M 40- 10 hs Departamento de Estadística vs Galería Municipal -Libre- 10:30 hs Gestión Ambiental vs Recursos Humanos -Libre- 11 hs Deportes A vs Gestión Ambiental -M 40- 11:30 hs Acción Social vs Galería Municipal -Libre- Cancha 3 9 hs Transporte vs Hacienda -Libre- 9 :30 hs Intendencia vs Obras Públicas -Libre- 10 hs Tránsito vs Turismo -Libre- 10:30 hs Turismo vs Banda Municipal -Libre- 11 hs Deportes vs Tránsito Municipal -Libre- 11:30 hs Concejo vs Obras Públicas -Libre- Tabla de posiciones de Fútbol 5 (Mayores de 40 años) Zona A Tránsito 6 Transporte 3 Recursos Humanos 3 Bromatología 0 Intendencia 0 Zona B Deportes A 6 Gestión Ambiental 6 Banda Municipal 0 Cementerio 0 Zona C Concejo 6 Deportes B 3 Electrotecnia 3 Espacios Verdes 0